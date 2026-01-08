قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الشيوخ الأمريكي يمنع ترامب من تحريك القوات بفنزويلا دون تفويض
وزير الزراعة يقرر صرف كامل حصص أسمدة القمح والمحاصيل الشتوية فورا
خطوة بخطوة.. طريقة الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين 2026
فلكيا موعد بداية شهر رمضان 2026 وعدد ساعات الصيام
تشكيل مارسيليا لمواجهة باريس سان جيرمان في نهائي كأس السوبر الفرنسي
منتخب مصر بالقميص الأحمر وكوت ديفوار بالأبيض في ربع نهائي أمم أفريقيا
ماكرون يصعّد ضد واشنطن: اعتقال مادورو انقلاب على القواعد الدولية
الهلال يكتسح الحزم بثلاثية ويعزز صدارته للدوري السعودي
تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة مارسيليا في بطولة كأس السوبر الفرنسي
قانون الإيجار القديم يحدد حالتي الإخلاء الإجباري ويمنح المالك حق الطرد الفوري
فنزويلا تطلق سراح عدد كبير من السجناء بينهم أجانب
موسم عودة الإكسات.. ياسمين عز توجه رسالة حاسمة للفتيات مع بداية السنة الجديدة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
خدمات

خطوة بخطوة.. طريقة الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين 2026

السيارات المجهزة للمعاقين 2026
خالد يوسف

يهتم عدد كبير من المواطنين ذوي الاحتياجات الخاصة، بمعرفة رابط وطريقة الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين 2026، عبر موقع وزارة الصحة الإلكتروني، ويأتي ذلك في إطار التسهيلات التي تقدمها الدولة لتمكين أصحاب الهمم من الحصول على سيارات تتناسب مع احتياجاتهم الصحية وتيسر لهم الحركة بشكل آمن.

خدمة الاستعلام عن نتيجة كشف المجالس الطبية لسيارات المعاقين

أتاحت وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، خدمة الاستعلام عن نتيجة كشف المجالس الطبية لسيارات المعاقين إلكترونيًا، وذلك ضمن خطة شاملة للتحول الرقمي، تستهدف تسهيل الخطوات وتوفير الوقت والجهد، وتمكين ذوي الهمم من ممارسة حياتهم اليومية باستقلالية تامة.

رابط الاستعلام عن نتيجة كشف المجالس الطبية لسيارات المعاقين 2026

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أنه يمكن للمواطنين المتقدمين على طلب الحصول على سيارة معاقين، الاستعلام عن نتيجة كشف المجالس الطبية لسيارات المعاقين 2026، من خلال الضغط هـــنـــــــــــا.  

خطوات الاستعلام عن نتيجة كشف المجالس الطبية لسيارات المعاقين 2026

يمكن الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي من خلال الخطوات التالية:

ـ الدخول إلى الموقع الرسمي لمنظومة سيارات ذوي الإعاقة.

ـ اختيار أيقونة «الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي».

ـ إدخال الرقم القومي في الحقل المخصص.

ـ كتابة الرقم السري.

ـ الضغط على زر «استعلام» لعرض النتيجة.

ـ ستظهر النتيجة على النحو التالي: «مقبول / مرفوض / تحت المراجعة».

ـ في حال كانت النتيجة مقبول: يمكن للمتقدم متابعة الإجراءات للحصول على سيارة معفاة من الجمارك.

ـ في حال كانت النتيجة مرفوض: يحق للمتقدم تقديم تظلم أو حجز موعد جديد للكشف خلال المدة المحددة.

شروط الحصول على سيارة المعاقين

ـ أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

ـ ألا يقل عمره عن 18 عامًا.

ـ أن تكون نسبة الإعاقة 35% فأكثر حسب نتيجة الفحص الطبي.

ـ أن تكون الإعاقة تستدعي الحصول على سيارة مجهزة.

ـ السيارة تُسجل باسم الشخص ذو الإعاقة فقط.

ـ لا يجوز نقل ملكيتها لمدة خمس سنوات.

ـ اجتياز الكشف الطبي في أحد المجالس المعتمدة.

ـ ألا تزيد سعة المحرك عن 1200 سي سي.

ـ أن تكون التجهيزات الفنية مطابقة لمواصفات القومسيون الطبي.

ـ تقديم تقرير اجتماعي من وزارة التضامن يثبت القدرة المالية على شراء وصيانة السيارة.

ـ ألا يكون قد سبق للمتقدم الحصول على سيارة ضمن البرنامج.

الأوراق المطلوبة للتقديم على سيارات المعاقين

يجب على المتقدم لسيارات المعاقين، تقديم ملف يضم الأوراق التالية:

ـ صورة سارية من بطاقة الرقم القومي.

ـ تقرير طبي حديث يوضح الحالة الصحية.

ـ عدد 3 صور شخصية حديثة.

ـ أصل المؤهل الدراسي أو ما يثبت الحالة التعليمية.

ـ إيصال مرافق حديث «كهرباء، مياه أو غاز».

خطوة بخطوة نتيجة الكشف الطبي للسيارات السيارات المجهزة للمعاقين 2026 موقع وزارة الصحة الإلكتروني تمكين أصحاب الهمم

