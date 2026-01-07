وظائف خالية برواتب تصل إلى 20 ألف جنيه.. الشروط والأوراق المطلوبة

يبحث عدد كبير من الشباب عن وظائف خالية، خاصة تلك التي تعلن عنها وزارة العمل، حيث تتسم تلك الفرص بالثقة، نظرا لارتباطها بجهة حكومية.



77 فرصة عمل في محافظة بورسعيد

أعلنت وزارة العمل، بالتعاون مع مديرية العمل بمحافظة بورسعيد، عن توافر 77 فرصة عمل بالعديد من التخصصات في إحدى الشركات العاملة في مجال الموانئ، في إطار جهود الوزارة لتوفير وظائف مناسبة للشباب ودعم دخولهم سوق العمل المحلية.





وتأتي هذه المبادرة ضمن خطة الوزارة لتشجيع التوظيف المباشر في القطاعات الاقتصادية الحيوية، خاصة الموانئ والنقل والخدمات اللوجستية.

وظائف متنوعة في الموانئ

تتنوع الوظائف المتاحة بين السائقين والفنيين والمشرفين، وفقًا لاحتياجات الشركة، وتشمل الوظائف المطلوبة:

- 35 سائقا برخصة درجة أولى قلاب براتب 20٫000 جنيه.

- 10 فني كهرباء معدات براتب 12٫000 جنيه.

- 5 فنيي صيانة كهرباء براتب 12٫000 جنيه.

- 5 مشرفي صيانة براتب 20٫000 جنيه.

- 5 لحامين براتب 13٫000 جنيه.

- 7 فنيي هيدروليك براتب 12٫000 جنيه.

- 5 فنيي ميكانيكا معدات براتب 20٫000 جنيه.

- 5 مساعدي ميكانيكا براتب 7٫000 جنيه.

الشروط المطلوبة للوظائف

أوضحت وزارة العمل، ان هناك عدد من الشروط يجب ان تتوفر في المتقدم للوظائف المعلن عنها، أهمها:

- ضرورة ان يحمل المتقدم للوظائف المؤهل المتوسط.

- ضرورة توافر المهارات العملية اللازمة لكل وظيفة.

- توافر خبرة مناسبة لكل وظيفة.



طريقة التقديم للوظائف المطلوبة

أوضحت الوزارة، أن التقديم يتم من خلال التواصل المباشر مع محمد مجدي، المدير المسؤول عن التوظيف، على الرقم: 01157022245، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للتقديم لضمان اختيار أفضل المتقدمين وفقًا لمعايير الكفاءة والخبرة العملية.

وقالت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، إن وزارة العمل مستمرة في توفير فرص عمل متنوعة ومناسبة لأهالي بورسعيد، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود دعم الشباب وتمكينهم من الانخراط بسوق العمل، بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية وتلبية احتياجات سوق العمل في القطاعات الحيوية.

وأضافت أن مثل هذه المبادرات تعكس حرص الوزارة على خلق بيئة عمل مستقرة، وتقليل معدلات البطالة بين الشباب، مع التركيز على التدريب والتأهيل المهني للوظائف المتاحة.