مرتب 13 ألف جنيه.. وظائف متاحه بإعلان الشباب والرياضة

يبحث عدد من المواطنون عن فرص العمل الخالية، التي أعلنتها وزارة الشباب والرياضة بتوفير وظائف خالية في تخصصات متنوعة برواتب تصل إلى 13000 جنيه، وذلك بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر، من خلال مبادرة توظيف مصر، لإقامة يوم توظيفي مفتوح لإحدى الشركات العاملة في مجال الصناعات الغذائية.

وأوضحت الوزارة أن الوظائف المتاحة بشركة ريماس لاند للمنتجات الغذائية تشمل عددا من التخصصات، من بينها مدير فرع براتب يتراوح بين 11000 و13000 جنيه، ومساعد مدير براتب 9200 جنيه، وكاشير براتب 8250 جنيها، وشيف جبن براتب يحدد حسب الخبرة، ومساعد شيف براتب يصل إلى 7750 جنيها، وبائع حلويات براتب يصل إلى 7750 جنيها.

شروط القبول في وظائف ريماس لاند

حددت وزارة الشباب والرياضة شروط القبول في الوظائف، والتي تتضمن قبول جميع المؤهلات، وإتاحة العمل للخريجين والطلبة، مع شرط التفرغ التام، وتقديم موقف واضح من التجنيد للخريجين.

أماكن العمل

تتوافر الوظائف بعدد من المناطق، تشمل فيصل، ترسا، المهندسين، الدقي، حدائق الأهرام، أكتوبر، العاشر من رمضان، العبور، مدينتي، الشروق، التجمعات، المعادي، المقطم، ومؤسسة الزكاة.

المميزات والحقوق الوظيفية

يحصل المقبولون في الوظائف على عدد من المميزات، من بينها رواتب مجزية وفقا للخبرة، وبدل مواصلات لبعض الفروع يصل إلى 1000 جنيه، وبدل وجبات بقيمة 750 جنيها، إلى جانب التأمين الاجتماعي والطبي، وزيادات سنوية، وبرامج تدريب وتطوير مستمر، وفرص للترقي والنمو الوظيفي، وبيئة عمل محفزة وفريق عمل محترف.

طريقة التقديم على وظائف وزارة الشباب والرياضة

يتم التقديم من خلال ملء استمارة التوظيف المخصصة من وزارة الشباب والرياضة، مع التوجه إلى مقر الإدارة بالتجمع الأول البنفسج 8 ريماس لاند، يوم الأحد الموافق 4 يناير 2026، من الساعة 10 صباحا وحتى 3 عصرا.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة التنمية المحلية عن فتح باب التقديم لشغل 35 وظيفة قيادية شاغرة بديوان عام الوزارة، وذلك بالمستويات الوظيفية الممتاز والعالي والمدير العام، وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وطبقا للإعلان رقم 1 لسنة 2026.

الوظائف القيادية بوزارة التنمية المحلية

تشمل الوظائف بالمستوى الوظيفي الممتاز عدد 4 وظائف، وهي الوكيل الدائم للوزارة، ورئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية، ورئيس قطاع شؤون وحدات الإدارة المحلية والتدريب، ورئيس قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش.

ويضم المستوى الوظيفي العالي 9 وظائف، من بينها رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، ورئيس الإدارة المركزية للتنمية المحلية المتكاملة، ورئيس الإدارة المركزية لتطوير الإدارة المحلية، ورئيس الإدارة المركزية لشؤون الوحدات المحلية، ورئيس الإدارة المركزية لمركز تدريب التنمية المحلية، ورئيس الإدارة المركزية لتقويم الأداء، ورئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، ورئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية، ورئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية.

كما أعلنت الوزارة عن 22 وظيفة مدير عام بعدد من الإدارات العامة، من بينها المراجعة الداخلية والحوكمة، والشؤون القانونية، والأمن، والمكتب الفني، والمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي، والعلاقات الدولية والاتفاقيات، والتخطيط المحلي والتنمية الاقتصادية المحلية، وشؤون المخلفات الصلبة، والتطوير والدراسات، وتطوير نظم العمل، والدعم الفني للمحليات، والمجالس المحلية، وشؤون القيادات التنفيذية المحلية، وتخطيط وتنفيذ ومتابعة البرامج التدريبية، والشؤون الإدارية، وعمليات الموارد البشرية، والاستحقاقات والمزايا، والتفتيش الهندسي والفني، وإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر.

شروط التقديم على وظائف التنمية المحلية

اشترطت الوزارة الحصول على مؤهل عال مناسب وفقا لبطاقة الوصف الوظيفي، والقدرة على القيادة والتخطيط ووضع السياسات، وإجادة اللغة الإنجليزية، والتعامل مع الحاسب الآلي، والحصول على دورات تدريبية متقدمة في الإدارة والقيادة، مع تقديم مقترح لتطوير الوظيفة المتقدم لها.

كما يشترط تقديم صور المؤهلات والدورات التدريبية، وبطاقة الرقم القومي، وشهادة الميلاد المميكنة، وصورة شخصية 4 في 6، مع الالتزام بتقديم جميع المستندات بصيغة PDF، وعدم الاعتداد بالمستندات المصورة عبر الهاتف المحمول.

طريقة التقديم

يتم تلقي طلبات التقديم إلكترونيا اعتبارا من يوم الخميس 1 يناير 2026 ولمدة شهر، من خلال الموقع الرسمي لوزارة التنمية المحلية فقط، ولن يلتفت إلى الطلبات المقدمة بالبريد أو بعد انتهاء المدة المحددة، مع ضرورة تسجيل بريد إلكتروني مفعل ورقم هاتف محمول مفعل للتواصل.