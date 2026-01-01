برواتب تصل إلى 14.250 جنيهًا.. وظائف فنية جديدة بمشروع الضبعة النووي

وظائف فنية جديدة بمشروع الضبعة النووي.. في خطوة جديدة تعكس استمرار الدولة في دعم سوق العمل وتوفير فرص تشغيل حقيقية، أعلنت وزارة العمل عن فتح باب التقديم أمام العمالة الفنية للعمل بمشروع الضبعة النووي، أحد أكبر المشروعات القومية الاستراتيجية، وذلك برواتب مجزية وحزمة مزايا متنوعة تستهدف تحسين مستوى المعيشة وتحقيق الاستقرار الوظيفي للعمال.

ويأتي هذا الإعلان في إطار جهود وزارة العمل لربط التدريب بالتشغيل وتوجيه العمالة الماهرة إلى المشروعات القومية الكبرى، بما يضمن الاستفادة من الكفاءات الوطنية وتوفير دخل لائق يتناسب مع طبيعة العمل وحجمه ومسؤولياته.

إعلان رسمي من وزارة العمل

أكد محمد جبران، وزير العمل، اليوم الخميس، توافر فرص عمل جديدة لعدد من المهن الفنية، وذلك بالتعاون مع شركة نيكيمت، إحدى الشركات العاملة بمشروع الضبعة النووي. وأوضح الوزير أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الوزارة المستمرة لتوفير فرص عمل لائقة، وتعزيز مشاركة العمالة المصرية في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى التي تمثل ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية.

وأشار وزير العمل إلى أن التعاون مع الشركات المنفذة للمشروعات الكبرى يسهم في خلق فرص تشغيل حقيقية ومستدامة، ويعزز من فرص توظيف العمالة الماهرة الحاصلة على شهادات قياس مستوى المهارة، بما يضمن جودة الأداء داخل مواقع العمل.

المهن المطلوبة في وظائف الضبعة النووية

أوضح البيان الصادر عن وزارة العمل أن الوظائف المتاحة حاليًا تشمل ثلاث مهن فنية رئيسية، وهي حداد مسلح، ونجار مسلح، وفورمجي. وتستهدف هذه الوظائف العمالة الفنية الماهرة القادرة على العمل في بيئة المشروعات الكبرى، خاصة تلك التي تتطلب التزامًا عاليًا بمعايير السلامة والجودة والانضباط المهني.

وأكدت الوزارة أن التقديم متاح فقط لمن يحملون شهادة قياس مستوى المهارة، في إطار حرصها على ضمان كفاءة المتقدمين وقدرتهم على تلبية متطلبات العمل داخل مشروع الضبعة النووي.

موعد ومكان التقديم والاختبارات

من جانبها، أوضحت هبة أحمد، المدير العام للإدارة العامة للتشغيل، أن موعد التقديم وإجراء الاختبارات سيكون يوم الاثنين الموافق 5 يناير 2026، وذلك من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا. ويتم التقديم بمقر وزارة العمل القديم الكائن في 3 شارع يوسف عباس بمدينة نصر.

وشددت على ضرورة التزام المتقدمين بالحضور في الموعد المحدد، مع إحضار بطاقة الرقم القومي وشهادة قياس مستوى المهارة، باعتبارهما من المستندات الأساسية التي لا يتم قبول الطلبات بدونها.

رواتب مجزية ومزايا متعددة

أشارت الإدارة العامة للتشغيل إلى أن الوظائف المعلنة تتمتع برواتب شهرية مجزية تتراوح بين 10.000 و14.250 جنيهًا، وفقًا لطبيعة المهنة ومستوى المهارة والخبرة. كما تشمل المزايا المقدمة للعاملين توفير ثلاث وجبات يوميًا، وسكن مناسب، ومياه، ووسائل مواصلات لنقل العمال من وإلى مواقع العمل.

ويعمل المقبولون بنظام 24 يوم عمل مقابل 6 أيام راحة، وهو نظام يحقق التوازن بين متطلبات العمل وفترات الراحة، بما يساعد على رفع كفاءة الأداء والحفاظ على صحة وسلامة العاملين.

دعم العمالة وربط التدريب بالتشغيل

أكدت وزارة العمل أن هذه الفرص تأتي ضمن خطة شاملة لربط التدريب بالتشغيل، وفتح آفاق جديدة أمام العمالة الفنية المدربة، خاصة في المشروعات القومية الكبرى التي تمثل مستقبل التنمية في مصر. وتسعى الوزارة من خلال هذه المبادرات إلى تقليل معدلات البطالة، وتحقيق الاستقرار الوظيفي، وتوفير دخل لائق للعمال وأسرهم.

كما شددت الوزارة على أن المشاركة في مشروع الضبعة النووي تمنح العاملين خبرات مهنية متميزة، وفرصة للعمل في أحد أهم المشروعات الاستراتيجية، بما ينعكس إيجابيًا على مسيرتهم المهنية مستقبلًا.

وفي ضوء هذا الإعلان، دعت وزارة العمل الشباب والعمالة الفنية المستوفية للشروط إلى سرعة التقديم والاستفادة من هذه الفرص، مؤكدة استمرارها في الإعلان عن وظائف جديدة بالتعاون مع مختلف الجهات والشركات الداعمة للتنمية وسوق العمل.