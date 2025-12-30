وظائف خالية بالمجلس القومي للمرأة

يبحث عدد كبير من المواطنين عن فرص العمل الخالية، التي أعلنت بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والادارة فتح باب التقديم لشغل عدد من الوظائف الإشرافية بالمجلس القومي للمرأة التابع لجهات رئاسة الجمهورية.

وذلك في إطار دعم الكفاءات الادارية والفنية وتطوير الاداء المؤسسي داخل المجلس، بتوفير الوظائف.

وظائف

وظائف المجلس القومي للمرأة

يستهدف الاعلان شغل عدد من المناصب القيادية والاشرافية في عدد من الادارات بالمجلس القومي للمرأة، وتشمل الوظائف المعلنة ما يلي.

مدير ادارة التخطيط الاستراتيجي والسياسات.

مدير ادارة التعاقدات.

مدير ادارة المتابعة والتقييم.

مدير ادارة المخازن.

مدير ادارة المشروعات.

مدير ادارة تنمية المواهب.

مدير ادارة متابعة الشكاوى.

واكد المجلس ضرورة توافر الخبرات والمهارات الفنية والادارية المناسبة لطبيعة كل وظيفة.

وظائف

طريقة التقديم والمستندات المطلوبة

يتم تقديم الطلبات والمستندات باليد الى الامانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بالمجلس القومي للمرأة، خلال مواعيد العمل الرسمية من الاحد الى الخميس من الساعة 9 صباحا وحتى 3 عصرا، وذلك بمقر المجلس في العنوان التالي.

شارع عبد الرازق السنهوري متفرع من مكرم عبيد امام حديقة الطفل مدينة نصر القاهرة.

ويشمل ملف التقديم المستندات التالية.

السيرة الذاتية للمتقدم وعدد 7 صور شخصية.

صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

بيان الحالة الوظيفية موضحا به الشهادات والخبرات.

بيان بالشهادات العلمية والدورات التدريبية.

بيان باهم الانجازات والمناصب القيادية السابقة.

المقترح التطويري للادارة العامة.

صحيفة حالة جنائية حديثة.

ويشترط تقديم المستندات الاصلية مرفقة بعدد 7 نسخ صور، الى جانب نسخة الكترونية واحدة بصيغة PDF تشمل جميع المستندات.

واكد الاعلان انه لن يلتفت الى الطلبات المقدمة قبل او بعد المدة المحددة، او المرسلة عبر البريد.

مواعيد التقديم

يبدا التقديم اعتبارا من 29 ديسمبر 2025، ويستمر حتى 28 يناير 2026، ولن يتم قبول اي طلبات بعد انتهاء الموعد المحدد.

الشروط المطلوبة للتقديم

حددت الجهة المعلنة مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف الاشرافية، وجاءت على النحو التالي.

الحصول على المؤهل العلمي المناسب والخبرة العملية المطلوبة لكل وظيفة.

تقديم بيان حالة وظيفية حديث يتضمن القدرات العلمية وتقديرات اخر تقريرين لتقويم الاداء والجزاءات ان وجدت وشهادات الخبرة العملية.

تقديم بيان مختصر بالشهادات العلمية والدورات التدريبية واهم الانجازات والوظائف القيادية السابقة ان وجدت، مع تفضيل الخبرة في ذات مجال الوظيفة المتقدم لها.

اعداد المقترح التطويري للادارة العامة وفقا للنموذج رقم 95 لسنة 2017 الصادر من وزارة التخطيط.

تقديم صحيفة حالة جنائية حديثة باسم المجلس القومي للمرأة.

واوضح المجلس ان المفاضلة بين المتقدمين ستتم وفقا للمعايير المنصوص عليها في المادة 56 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 81 لسنة 2016.