وظائف بمرتب 11 ألف جنيه في القاهرة ضمن مبادرة وزارة العمل .. تفاصيل

فرص عمل برواتب تصل إلى 11 ألف جنيه في القاهرة ضمن مبادرة وزارة العمل.. واصلت وزارة العمل جهودها لدعم سوق التوظيف وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، بعدما أعلنت عن إتاحة عدد كبير من الوظائف الجديدة في عدد من التخصصات المتنوعة، برواتب تبدأ من 6 آلاف جنيه وتصل إلى 11 ألف جنيه، وذلك في إطار خطة الوزارة لربط الباحثين عن عمل باحتياجات السوق الفعلية، وتنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران بتكثيف دور مديريات العمل بالمحافظات والتوسع في التعاون مع القطاع الخاص.

وأكدت وزارة العمل أن هذه الفرص تأتي ضمن مساعي الدولة المستمرة لخفض معدلات البطالة وتحسين مستويات الدخل، مع توفير وظائف لائقة تتوافق مع القوانين المنظمة للعمل، وتضمن حقوق العاملين، مشيرة إلى أن الإعلان الجديد يستهدف الشباب من مختلف المؤهلات والفئات العمرية، بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة وتكافؤ الفرص في سوق العمل.

تفاصيل فرص العمل الجديدة في المعادي الجديدة

أوضحت الوزارة أن الوظائف الشاغرة تشمل 432 فرصة عمل جديدة داخل إحدى كبرى شركات إدارة المشروعات بمنطقة المعادي الجديدة في محافظة القاهرة، وتتنوع هذه الفرص بين وظائف فنية وإشرافية، وأخرى خدمية وأمنية، بما يلبي احتياجات قطاعات متعددة داخل الشركة، ويتيح فرصًا حقيقية لأصحاب الخبرات المختلفة وكذلك للراغبين في الالتحاق بسوق العمل.

الوظائف الفنية والإشرافية المتاحة

تتضمن المجموعة الأولى 17 فرصة عمل فنية وإشرافية برواتب مرتفعة نسبيًا، وتعتمد على الخبرة والتخصص، حيث تشمل 4 وظائف مشرفين في مجالات كهرباء باور وكنترول والتيار الخفيف، بخبرة تتراوح من 4 إلى 7 سنوات، وبراتب يبدأ من 11000 جنيه.

كما تشمل 3 وظائف فنيين ميكانيكا طرمبات بخبرة من 3 إلى 6 سنوات، وبراتب يبدأ من 10000 جنيه.

وتضم القائمة أيضًا 3 وظائف فنيين تيار خفيف للسيارات بخبرة من 3 إلى 6 سنوات، وبراتب يبدأ من 9500 جنيه.

وفي مجال السباكة، تم الإعلان عن 3 وظائف فنيين سباكة بخبرة من 3 إلى 6 سنوات، وبراتب يبدأ من 9000 جنيه.

إضافة إلى ذلك، تتوافر 4 وظائف فنيين في تخصصات الري وحمامات السباحة والنجارة والجنايني، برواتب تبدأ من 7000 جنيه وتزيد حسب الخبرة والكفاءة.

الوظائف الخدمية والأمنية المطلوبة

تشمل المجموعة الثانية 415 فرصة عمل خدمية وأمنية، وهي تمثل النصيب الأكبر من الوظائف المعلنة، وتستهدف فئات واسعة من الباحثين عن عمل.

وتتضمن هذه المجموعة 350 وظيفة عامل نظافة من الجنسين، برواتب تتراوح بين 6000 و7000 جنيه.

كما تشمل 40 وظيفة مشرف نظافة بخبرة لا تقل عن 3 سنوات، برواتب تبدأ من 8500 جنيه وتصل إلى 10000 جنيه.

وتضم أيضًا 25 وظيفة فرد أمن بخبرة لا تقل عن سنة واحدة، وبراتب يبدأ من 6500 جنيه.

الشروط العامة للتقديم والمزايا الوظيفية

حددت وزارة العمل عددًا من الشروط العامة للتقديم على هذه الوظائف، حيث يشترط أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل عالي أو متوسط بحسب طبيعة كل مهنة.

ويتراوح السن المطلوب للالتحاق بالوظائف بين 18 و50 عامًا.

وتعد الخبرة شرطًا أساسيًا في أغلب التخصصات الفنية، وتتراوح مدتها بين سنة واحدة و7 سنوات وفقًا لكل وظيفة.

وأكدت الوزارة أن الرواتب المعلنة قابلة للزيادة وفقًا للخبرة والكفاءة، مع الالتزام الكامل بتطبيق القوانين العمالية، بما يضمن بيئة عمل مستقرة وآمنة للعاملين.

طريقة التقديم وبيانات التواصل

أتاحت وزارة العمل للراغبين في التقديم على هذه الفرص إمكانية التوجه مباشرة إلى مقر العمل، أو التواصل هاتفيًا مع الجهة المسؤولة عن التوظيف.

ويقع مقر العمل في 46 شارع النادي الجديد بمنطقة المعادي الجديدة في القاهرة.

كما يمكن التواصل مع المدير المسؤول أ. يوسف عبد الغني عبر أرقام الهاتف الآتية: 01270212466، 01211893612، 01207781510، 01270209665.

دور وزارة العمل في دعم التوظيف

يأتي هذا الإعلان في إطار استراتيجية وزارة العمل الرامية إلى توفير فرص عمل حقيقية ومستدامة، وتعزيز الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص، بما يسهم في تحسين مؤشرات سوق العمل، ورفع مستوى معيشة المواطنين، وتوفير مصدر دخل كريم للشباب، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأكدت الوزارة استمرارها في طرح المزيد من الفرص خلال الفترة المقبلة، مع متابعة تنفيذ البرامج التدريبية والتأهيلية التي ترفع كفاءة العمالة المصرية وتزيد من قدرتها التنافسية في سوق العمل.