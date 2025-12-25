قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خلاف داخل مجلس الزمالك حول مصير أحمد عبد الرؤوف.. وهذا موقف لبيب من قرار الإقالة
كواليس زيارة وزيرة التنمية المحلية لبورسعيد.. تفقدت خلالها الكورنيش ونماذج تطوير الحميدي | شاهد
صورة أثارت الجدل .. هل تواجد مصطفى محمد في مباراة الجزائر والسودان؟
مصطفى محمد جاهز لمواجهة جنوب أفريقيا بكأس الأمم الإفريقية
الإفتاء تحذر من إقامة هذه الصلاة في ليلة أول جمعة في رجب
المصريون في الصدارة.. 19 اسما يكتسحون قائمة فوربس للشباب
يوم الغرامات.. الكاف يفرض عقوبات قاسية على 4 أندية مغربية وتونسية وجزائرية
ترتيب مجموعة الزمالك في كأس عاصمة مصر بعد الخسارة من سموحة بهدف دون رد
الحكومة تعلن ارتفاع طلبات الاستثمار غير المباشر إلى 6.842 مليار دولار
الأوقاف: لم نستحدث أمرا جديدا وضوابط استخدام مكبرات الصوت في المساجد متواجدة منذ سنوات
عبر الأردن.. إجلاء عدد من المواطنين العراقيين العالقين في غزة
خبير: تحسن مؤشرات الاقتصاد وتراجع التضخم وراء خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وظائف بمرتب 11 ألف جنيه في القاهرة ضمن مبادرة وزارة العمل .. تفاصيل

فرص عمل برواتب تصل إلى 11 ألف جنيه في القاهرة ضمن مبادرة وزارة العمل
فرص عمل برواتب تصل إلى 11 ألف جنيه في القاهرة ضمن مبادرة وزارة العمل
عبد الفتاح تركي

فرص عمل برواتب تصل إلى 11 ألف جنيه في القاهرة ضمن مبادرة وزارة العمل.. واصلت وزارة العمل جهودها لدعم سوق التوظيف وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، بعدما أعلنت عن إتاحة عدد كبير من الوظائف الجديدة في عدد من التخصصات المتنوعة، برواتب تبدأ من 6 آلاف جنيه وتصل إلى 11 ألف جنيه، وذلك في إطار خطة الوزارة لربط الباحثين عن عمل باحتياجات السوق الفعلية، وتنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران بتكثيف دور مديريات العمل بالمحافظات والتوسع في التعاون مع القطاع الخاص.

وأكدت وزارة العمل أن هذه الفرص تأتي ضمن مساعي الدولة المستمرة لخفض معدلات البطالة وتحسين مستويات الدخل، مع توفير وظائف لائقة تتوافق مع القوانين المنظمة للعمل، وتضمن حقوق العاملين، مشيرة إلى أن الإعلان الجديد يستهدف الشباب من مختلف المؤهلات والفئات العمرية، بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة وتكافؤ الفرص في سوق العمل.

واقرأ أيضًا:

وظائف للسائقين

تفاصيل فرص العمل الجديدة في المعادي الجديدة

أوضحت الوزارة أن الوظائف الشاغرة تشمل 432 فرصة عمل جديدة داخل إحدى كبرى شركات إدارة المشروعات بمنطقة المعادي الجديدة في محافظة القاهرة، وتتنوع هذه الفرص بين وظائف فنية وإشرافية، وأخرى خدمية وأمنية، بما يلبي احتياجات قطاعات متعددة داخل الشركة، ويتيح فرصًا حقيقية لأصحاب الخبرات المختلفة وكذلك للراغبين في الالتحاق بسوق العمل.

الوظائف الفنية والإشرافية المتاحة

تتضمن المجموعة الأولى 17 فرصة عمل فنية وإشرافية برواتب مرتفعة نسبيًا، وتعتمد على الخبرة والتخصص، حيث تشمل 4 وظائف مشرفين في مجالات كهرباء باور وكنترول والتيار الخفيف، بخبرة تتراوح من 4 إلى 7 سنوات، وبراتب يبدأ من 11000 جنيه.
كما تشمل 3 وظائف فنيين ميكانيكا طرمبات بخبرة من 3 إلى 6 سنوات، وبراتب يبدأ من 10000 جنيه.
وتضم القائمة أيضًا 3 وظائف فنيين تيار خفيف للسيارات بخبرة من 3 إلى 6 سنوات، وبراتب يبدأ من 9500 جنيه.
وفي مجال السباكة، تم الإعلان عن 3 وظائف فنيين سباكة بخبرة من 3 إلى 6 سنوات، وبراتب يبدأ من 9000 جنيه.
إضافة إلى ذلك، تتوافر 4 وظائف فنيين في تخصصات الري وحمامات السباحة والنجارة والجنايني، برواتب تبدأ من 7000 جنيه وتزيد حسب الخبرة والكفاءة.

وظائف

الوظائف الخدمية والأمنية المطلوبة

تشمل المجموعة الثانية 415 فرصة عمل خدمية وأمنية، وهي تمثل النصيب الأكبر من الوظائف المعلنة، وتستهدف فئات واسعة من الباحثين عن عمل.
وتتضمن هذه المجموعة 350 وظيفة عامل نظافة من الجنسين، برواتب تتراوح بين 6000 و7000 جنيه.
كما تشمل 40 وظيفة مشرف نظافة بخبرة لا تقل عن 3 سنوات، برواتب تبدأ من 8500 جنيه وتصل إلى 10000 جنيه.
وتضم أيضًا 25 وظيفة فرد أمن بخبرة لا تقل عن سنة واحدة، وبراتب يبدأ من 6500 جنيه.

الشروط العامة للتقديم والمزايا الوظيفية

حددت وزارة العمل عددًا من الشروط العامة للتقديم على هذه الوظائف، حيث يشترط أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل عالي أو متوسط بحسب طبيعة كل مهنة.
ويتراوح السن المطلوب للالتحاق بالوظائف بين 18 و50 عامًا.
وتعد الخبرة شرطًا أساسيًا في أغلب التخصصات الفنية، وتتراوح مدتها بين سنة واحدة و7 سنوات وفقًا لكل وظيفة.
وأكدت الوزارة أن الرواتب المعلنة قابلة للزيادة وفقًا للخبرة والكفاءة، مع الالتزام الكامل بتطبيق القوانين العمالية، بما يضمن بيئة عمل مستقرة وآمنة للعاملين.

طريقة التقديم وبيانات التواصل

أتاحت وزارة العمل للراغبين في التقديم على هذه الفرص إمكانية التوجه مباشرة إلى مقر العمل، أو التواصل هاتفيًا مع الجهة المسؤولة عن التوظيف.
ويقع مقر العمل في 46 شارع النادي الجديد بمنطقة المعادي الجديدة في القاهرة.
كما يمكن التواصل مع المدير المسؤول أ. يوسف عبد الغني عبر أرقام الهاتف الآتية: 01270212466، 01211893612، 01207781510، 01270209665.

دور وزارة العمل في دعم التوظيف

يأتي هذا الإعلان في إطار استراتيجية وزارة العمل الرامية إلى توفير فرص عمل حقيقية ومستدامة، وتعزيز الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص، بما يسهم في تحسين مؤشرات سوق العمل، ورفع مستوى معيشة المواطنين، وتوفير مصدر دخل كريم للشباب، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأكدت الوزارة استمرارها في طرح المزيد من الفرص خلال الفترة المقبلة، مع متابعة تنفيذ البرامج التدريبية والتأهيلية التي ترفع كفاءة العمالة المصرية وتزيد من قدرتها التنافسية في سوق العمل.

فرص عمل وظائف وزارة العمل وظائف برواتب 11000 جنيه وظائف المعادي الجديدة وظائف الشباب في مصر وظائف فنية وإشرافية وظائف عمال نظافة وأمن التقديم على وظائف وزارة العمل فرص عمل في القاهرة وظائف القطاع الخاص اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رفع الحد الأدنى للمعاشات ومنحة 1500 جنيه.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها يناير 2026

رفع الحد الأدنى للمعاشات ومنحة 1500 جنيه.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها يناير 2026

سعر الذهب

بعد قرار البنك المركزي خفض الفائدة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

إنستاباي

بعد قرار البنك المركزي اليوم.. رسوم التحويل على إنستاباي والحد الأقصى

سعر الدولار

رسميا الآن.. سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1%

إعدام سعودي قتل مصريا

جريمة مروعة في مكة.. إعدام سعودي قتل مصريا وتركه ينزف حيا

الذهب

بعد خفض سعر الفائدة.. الذهب يختتم 2025 بمكاسب تاريخية 70٪

محاولة انتحار داخل الحرم المكي

حاول إنهاء حياته داخل الحرم المكي.. والشرطة تتدخل في اللحظة الأخيرة | شاهد

ترشيحاتنا

مرفت الكسان،

مرفت الكسان: مشروع مجمع الصناعات الحرفية نموذج للتنمية المتكاملة بالقاهرة التاريخية

مجدي مرشد

مجدي مرشد: قوافل زاد العزة تعكس أن مصر ستظل الركيزة الأساسية في تقديم الدعم الإنساني لغزة

النائبة إيفلين متي

برلمانية: مشروع مجمع الصناعات الحرفية نقلة نوعية للتنمية الحضارية في القاهرة التاريخية

بالصور

عبد الفتاح الجريني يجهز لألبومه الجديد

عبد الفتاح الجرينى
عبد الفتاح الجرينى
عبد الفتاح الجرينى

خلال نزلات البرد.. كيف توقف سيلان الأنف بسهولة؟

كيف توقف سيلان الأنف
كيف توقف سيلان الأنف
كيف توقف سيلان الأنف

إزاى تتحكم في وزنك من طريقة الطهى والأكل

طهى الطعام
طهى الطعام
طهى الطعام

كنز غذائي يعالج أمراض خطيرة.. أهمية بذور اليقطين

كنز غذائي يعالج أمراض خطيرة..اهمية بذور اليقطين
كنز غذائي يعالج أمراض خطيرة..اهمية بذور اليقطين
كنز غذائي يعالج أمراض خطيرة..اهمية بذور اليقطين

فيديو

شمس البارودي وحسن يوسف

ربنا أنعم عليا بـ حسن يوسف .. شمس البارودي تتذكر زوجها بكلمات مؤثرة

صورة من الفيديو

مشاجرة جديدة داخل مترو الأنفاق.. شهود عيان يكشفون كواليس الواقعة و يفجرون مفاجآت

مصطفى شوقى

مصطفى شوقي يطرح أغنية «اللي ما يتسمّوا» بالتعاون مع ريتشارد الحاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد