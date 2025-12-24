موعد الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل 964 وظيفة معلم مساعد حاسب آلي بالأزهر

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، عن إتاحة الاستعلام عن القبول المبدئي وموعد ومكان خوض الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل (964) وظيفة معلم مساعد حاسب آلي للمراحل التعليمية (ابتدائي – إعدادي – ثانوي) بالأزهر الشريف.

وذلك عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية

https://jobs.caoa.gov.eg



وأوضح الجهاز أن الامتحان الإلكتروني سيتم عقده وفقًا للمواعيد المُعلنة لكل متقدم على صفحة الاستعلام بالموقع.



وكان الجهاز قد أعلن عن هذه المسابقة في 15 سبتمبر 2025، وتم فتح باب التقديم خلال الفترة من 1 إلى 14 أكتوبر 2025.



ويهيب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالمتقدمين الالتزام بكافة التعليمات والإرشادات الواردة بصفحة الاستعلام على موقع بوابة الوظائف الحكومية، ومتابعة الموقع لمعرفة كافة التفاصيل المتعلقة بالامتحانات.