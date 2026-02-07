برلماني : ميثاق الشركات الناشئة خطوة تاريخية تضع مصر على خريطة ريادة الأعمال العالمية

رحب النائب الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب، بإعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الانتهاء من إعداد أول ميثاق للشركات الناشئة في مصر، واصفًا الخطوة بأنها إنجاز وطني غير مسبوق يعكس تحولًا حقيقيًا في رؤية الدولة لدعم رواد الأعمال والاقتصاد القائم على الابتكار.

وأكد عبد العال، في تصريح صحفي له اليوم، أن ميثاق الشركات الناشئة يمثل ثمرة تنسيق واسع بين أكثر من 20 جهة وطنية، في سابقة تعكس جدية الدولة في التعامل مع ملف ريادة الأعمال باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، خاصة للشباب.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تصريحات رئيس الوزراء أوضحت بجلاء أن الميثاق جاء استجابة مباشرة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة إزالة العقبات التي تواجه الشباب المبتكر، وتهيئة بيئة تشريعية وتنظيمية داعمة تساعد على تحويل التحديات إلى فرص حقيقية للاستثمار والنمو.

وأضاف الصافي عبد العال. أن أهمية الميثاق لا تقتصر على كونه وثيقة تنظيمية، بل يمثل إطارًا جامعًا يربط بين الحكومة، والشركات الناشئة، والمستثمرين، ومجلس النواب، بما يضمن وضوح الرؤية، واستدامة الدعم، وتكافؤ الفرص داخل منظومة ريادة الأعمال المصرية.

وشدد نائب الاسكندرية، على أن إطلاق الميثاق خلال قمة رايز أب وبحضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين، يبعث برسالة قوية مفادها أن الدولة المصرية تراهن على الشركات الناشئة كقاطرة للنمو الاقتصادي، وعنصر أساسي في بناء اقتصاد تنافسي حديث.

واختتم النائب الصافي عبد العال حديثه، بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب متابعة تنفيذ بنود الميثاق على أرض الواقع، وتحويله إلى سياسات وإجراءات ملموسة يشعر بها رواد الأعمال، بما يسهم في ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لريادة الأعمال والابتكار في المنطقة.