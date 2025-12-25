«القاهرة الأزهرية» تعلن حاجتها لوظيفة «قائم بعمل شيخ معهد».. اعرف الشروط والتفاصيل

أعلنت منطقة القاهرة الأزهرية عن حاجتها لوظيفة قائم بعمل شيخ معهد (ابتدائي) (إعدادي) (ثانوي) بمعاهد الإدارات التعليمية.

وأوضحت أنه على من يرغب في التقدم لشغل هذه هذة الوظيفة أن يتقدم بطلب باسم صاحب الفضيلة رئيس الإدارة المركزية.

معاهد إدارة شمال وهي:

عبد الرحمن بيصار ب

إبراهيم الغنام ب/ع

معاهد إدارة جنوب:

عثمان ماهر ع/ث

ف العباسية ع/ث

الحسيني ب

منشية السادات ب

عمرو بن العاص ب

الشفقة الإسلامية ب

حسن أبو بكر ع/ث

معاهد إدارة شرق:

ف السلام العادي ع/ث

معاهد إدارة غرب:

د/ طلعت السيد الثانوي

الشهيد جمال ب النموذجي

الفاروق عمر ب

مجمع السلطان راشد ب/ع/ث

نصر الإسلام ب

معاهد إدارة المعادي:

الفتح ع/ث النموذجي

الكويتي النموذجي ب

ف حلوان ع/ث العادي

ف المعادي ع/ث العادي

الهدي الإعدادي بنين

ف 15 مايو النموذجي ب

ف الهدي ع/ث

ف المعادي ع/ث النموذجي

عمر بن الخطاب ب

ف 15 مايو العادي ب

الهدي ب

لواء الحمد ب

الراشد ب

ف حلوان النموذجي ب

بنين المعادي العادي ع/ث

الفتح النموذجي ب

طرة البلد ب

معاهد إدارة القطامية:

الشروق ع/ث بنين

مجمع ال كليلةب/ ع/ث بنين

مجمع مصطفى عساكر ب/ع/ث

مصطفى عساكر ع بنين

د. محمد سيد طنطاوي بنين

د. محمد سيد طنطاوي فتيات

بدر الابتدائي العادي

مجمع ف بدر

الشروط العامة:

1- أن يكون حاصلاً على مؤهل أزهري عالٍ (عربي، شرعي) تربوي، أو مؤهل أزهري عالٍ (عربي، شرعي) مناسب بالإضافة إلى شهادة إجازة التأهيل التربوي.

2- أن يكون حاصلاً على درجة معلم أول أ، على الأقل.

3- أن يكون تقرير تقويم الأداء عن العامين السابقين لا يقل عن فوق المتوسط.

4- ألا يكون محالاً إلى التحقيق بالمحكمة التأديبية أو الجنائية أو موقوفًا عن العمل أو حاصلًا على جزاءات أكثر من عشرة أيام ولم يتم محوها، وألا يكون لديه مانع من موانع قانون الخدمة المدنية.

5- يدوَّن اسم المعهد بطلب المتقدم، ولا تُقبل الطلبات بدون استيفاء اسم المعهد.

6- استيفاء الشروط والأوراق الخاصة بالوظيفة، ولن يُقبل أي طلب غير مستوفى.

7- يكون التقدم في الفترة من يوم السبت الموافق 27/12/2025م إلى يوم السبت الموافق 10/1/2025م.