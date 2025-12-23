قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا والقنوات الناقلة
20 ألف جنيه .. وزير التعليم: مصروفات المدارس اليابانية أرخص من الخاصة
الوطنية للانتخابات: بدء تصويت المصريين بالخارج بجولة الإعادة في 19 دائرة انتخابية
ادعى معرفته للغيب.. القبض على صانع محتوى نصب على مواطنين بالإسكندرية
طارق خضر: لا مد لعمر مجلس النواب الحالي .. والبرلمان القادم شرعي دستوريًا رغم إبطال بعض الدوائر | حوار
استشاري بيطري يكشف أسرار انتشار الكلاب الضالة وخطرها المتصاعد على حياة المواطنين .. القصة الكاملة
مجلس النواب يتزين في مقره الجديد بالعاصمة الإدارية بعد الانتقال الرسمي
محمد عبد اللطيف: ولادنا “مش حقل تجارب” والوزراء السابقين حاولوا يغيروا الثانوية العامة
إجراءات جديدة .. الصحة تكشف حقيقة انتشار أمراض في المدارس
بعد إعلان توريد 945 كجم ذهب للبنك المركزي.. أين تذهب مصادرات المعدن الأصفر.. صدى البلد يجيب
وزير التعليم: شهادة من جامعة هيروشيما للطلاب الناجحين في اختبار توفاس
ليبيا.. تحطم طائرة تقل رئيس أركان حكومة الدبيبة في أنقرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

إنجازات نوعية لإدارة شئون القرآن بقطاع المعاهد الأزهرية عام 2025 |تفاصيل

قطاع المعاهد الأزهرية
قطاع المعاهد الأزهرية
أحمد سعيد

تواصل الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بـ قطاع المعاهد الأزهرية أداء رسالتها التعليمية والدعوية، محققة حزمة من الإنجازات النوعية التي عكست حجم العناية بالقرآن حفظًا وتلاوةً وتعليمًا، داخل مصر وخارجها في إطار الدور التاريخي للأزهر الشريف في خدمة كتاب الله تعالى.

إصدار أول مصحف مرتل كامل بأصوات طلاب أزهريين

يأتي في مقدمة هذه الإنجازات مشروع المصحف المرتل لطلاب الأزهر الشريف، الذي انطلق باختيار نخبة من 30 طالبًا دون سن الثامنة عشرة من بين أكثر من 180 ألف طالب أزهري، لإصدار أول مصحف مرتل كامل بأصوات طلاب أزهريين، بعد ما يقرب من 3 سنوات من العمل المتواصل، وأكثر من 4 مراجعات دقيقة، ليخرج في تسجيلات بلغت نحو 30 ساعة، وبدأت إذاعة القرآن الكريم بثه رسميًا في 9 نوفمبر 2025م.

100 ألف يشاركون في مبادرة السرد القرآني.. و10 آلاف خاتم

شهد الأزهر الشريف تنظيم اليوم العالمي للسرد القرآني تحت شعار «ورتّله ترتيلًا»، بمشاركة تجاوزت 100 ألف حافظ للقرآن الكريم من المعاهد الأزهرية ومكاتب التحفيظ الأهلية، إلى جانب مشاركات من 19 دولة خارج جمهورية مصر العربية، في حدث قرآني عكس ريادة الأزهر عالميًا في نشر علوم القرآن، وفي مجال المبادرات المجتمعية، أسفرت مبادرة «عشرة آلاف خاتم» عن إتمام أكثر من 45 ألف خاتمة قرآن كريم خلال ثلاث سنوات، بمشاركة واسعة من تلاميذ مكاتب التحفيظ.

توجيهات شيخ الأزهر بإنشاء مركز الأزهر للتدريب على التسجيلات القرآنية والمسابقات الدولية 

بتوجيهات الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، تم إنشاء مركز الأزهر الشريف للتدريب على التسجيلات القرآنية والمسابقات الدولية، والذي استفاد من برامجه أكثر من 70 طالبًا متميزًا، بإشراف نخبة من علماء القراءات، في إطار إعداد جيل أزهري قادر على تمثيل مصر والأزهر في المحافل الدولية.

14 ألف طالب يستفيدون من مبادرة "احفظ مقررك"

للعام الثالث على التوالي، قدمت الإدارة العامة للقرآن الكريم هذه المبادرة، والتي تعمل على تحفيظ مقررات العام الدراسي الجديد لتلاميذ المعاهد الأزهرية، خلال فترة الصيف في المقرات المخصصة لذلك، والمنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، مما يساعد على الاستفادة المثلى من الإجازة الصيفية واستفاد منها أكثر من 14.000 تلميذ وتلميذة، وفي إطار دعم مكاتب التحفيظ، تم توزيع 3500 مصحف شريف على المكاتب بالمناطق الأزهرية المختلفة، 

1200 طالب يستفيدون من برنامج  مادة القراءات للطلاب ذوي البصائر

أولت إدارة القرآن الكريم  اهتمامًا خاصًا بذوي الهمم، حيث استفاد 1200 طالب وطالبة من ذوي البصائر من برنامج مادة القراءات، الذي نُفِّذ خلال الفترة من 5 إلى 10 أبريل 2025م، في أكثر من 250 مقر بمختلف المناطق الأزهرية، إلى جانب توفير مصاحف بلغة برايل ورعاية متخصصة للمواهب القرآنية منهم.

مشروع القراءة التأسيسية القرآنية بالمعاهد الأزهرية ﻿لتمكين التلاميذ من القراءة الصحيحة لكتاب الله

يُعد مشروع القراءة التأسيسية القرآنية بالمعاهد الأزهرية أحد المشروعات التربوية الرائدة التي أطلقتها الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، ويهدف إلى تمكين التلاميذ من القراءة الصحيحة لآيات القرآن الكريم من خلال ترسيخ مهارات النطق السليم للحروف ومخارجها وصفاتها، ومعرفة تهجي أحكام التجويد وعلامات الضبط في المصحف الشريف، وفق طريقة القراءة القرآنية التي تمثّل امتدادًا للطريقة الأزهرية الأصيلة في تعليم كتاب الله تعالى.﻿

 مبادرة رفاق المصحف الشريف لتكريم كبار محفظي كتاب الله

جاءت مبادرة رفاق المصحف الشريف، من الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم، للاحتفاء بأكثر من 114 محفظًا تجاوزوا الـ85 عامًا، منهم من بلغ 97 عامًا وما زالوا يعلّمون القرآن في كتاتيب الأزهر الشريف منذ 1978م، تكريمًا لمسيرتهم الطويلة في خدمة كتاب الله والتي قاربت على خمسين عاما، فالمبادرة تقدم لهم الدعم المادي والمعنوي تقديرًا لما قدموه من جهد متواصل وعطاء مستمر في حفظ ونشر كتاب الله عبر الأجيال.

144 جولة ميدانية  لمتابعة خطط وأنشطة تحفيظ القرآن ومسابقة الأزهر للقرآن الكريم

وعلى صعيد المتابعة الميدانية، نفذت الإدارة 116 جولة ميدانية تحت عنوان «في حضرة القرآن»، شملت جميع محافظات الجمهورية، فضلًا عن تنفيذ 28 قافلة لمتابعة أعمال المرحلة الأولى من مسابقة الأزهر الشريف السنوية للقرآن الكريم لعام 2025م، بما ضمن انتظام العمل ورفع كفاءة الأداء.

لأول مرة تطبيق حافز التميز القرآني وإطلاق خدمة QR Code

ولأول مرة في تاريخ الأزهر الشريف، تم تطبيق حافز التميز القرآني بإضافة درجات تتراوح من 4 إلى 24 درجة إلى مجموع الثانوية الأزهرية، مع الإعفاء من المصروفات الدراسية للطلاب الحاصلين على المراكز العشرة الأولى، دعمًا للتفوق والجمع بين التميز القرآني والتفوق الدراسي، كما تم إطلاق خدمة QR Code بالتعاون مع بوابة الأزهر، في خطوة نوعية نحو التحول الرقمي وتيسير وصول الطلاب وأولياء الأمور للمعلومات الموثقة.

وتؤكد هذه الإنجازات المتتالية أن العناية بالقرآن الكريم في الأزهر الشريف ليست جهدًا مرحليًا، بل مشروع حضاري ممتد يجمع بين الأصالة والتجديد، ويضع الإنسان القرآني في قلب الرؤية التعليمية والدعوية للأزهر الشريف.

قطاع المعاهد الأزهرية القرآن إنجازات نوعية لإدارة شئون القرآن بقطاع المعاهد الأزهرية في عام 2025 إنجازات نوعية لإدارة شئون القرآن بقطاع المعاهد الأزهرية الأزهر إصدار أول مصحف مرتل كامل بأصوات طلاب أزهريين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدستورية

قرار عاجل من المحكمة بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

اسعار الذهب اليوم

ارتفاع جنوني.. سعر الذهب عيار 21 يلامس 6000 جنيه

وزيرة التنمية المحلية

تقنين أوضاع الحيز العمراني في 2000 قرية .. تفاصيل

موعد صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات

موعد صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات

سعر الذهب

سعر الذهب يكسر كل الأرقام.. قفزة تاريخية وعيار 21 مفاجأة

حين يتحول الميراث إلى جريمة… كرامة تسحل وعدالة ننتظرها| واقعة موثقة

حين يتحول الميراث إلى جريمة.. طالبة الطب ذهبت للمطالبة بحق والدتها فتعرضت للضرب في الشرقية

بطولة كأس الأمم الإفريقية

إيقاف وغرامة.. قرار صارم من الكاف في كأس أمم إفريقيا

الدولار

رسميا الآن.. تحرك أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك

ترشيحاتنا

وزير الثقافة

وزير الثقافة يبحث التعاون الفني مع الفنان مصطفى غريب لدعم الإبداع الشبابي

السيناريست هناء عطية

جميلة ويفي: نقابة السينمائيين ترفض استكمال علاج والدتي هناء عطية

نهى صالح

نهى صالح تنضم لأبطال مسلسل اسأل روحك بطولة ياسمين رئيس وأحمد فهمي

بالصور

البروستاتا والثدى.. طعام غير متوقع بيمنع أخطر أنواع السرطان

سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا

ندوات تدريبية لتعزيز منظومة العمل وتطوير مهارات العاملين بالقطاع الخاص بالشرقية

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

محافظ الشرقية يتفقد التوسعات الجديدة بشركة هاندا إيجيبت للمنسوجات بمدينة بلبيس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

حملة مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين من الشوارع الرئيسية ببلبيس

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

فيديو

لطيفة

لطيفة تطرح كليب "تسلملي" وتجسد شخصية أم لأول مرة

مذيعة صدى البلد إسراء عبد المطلب

عاجل| درجات الحرارة تصل لـ 10.. تحذير هام من الأرصاد

أحمد العوضي ودانا حمدان

موقف شهم من أحمد العوضي لا تنساه دانا حمدان

أزمة عائلية بسبب كروان مشاكل

خطوبة كروان مشاكل تشعل أزمة.. داخل عائلة شعبان عبد الرحيم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

المزيد