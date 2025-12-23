جامعة الأزهر 2025 ..تواصل ريادتها في التصنيفات الدولية ضمن أفضل الجامعات عالميا

تمكنت جامعة الأزهر من تحقيق العديد من الإنجازات خلال عام 2025م برعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب شيخ الأزهر، ورئاسة فضيلة أ.د/ سلامة داود رئيس الجامعة، حيث واصلت ريادتها في التقدم في التصنيفات العالمية، وتوسعت في أنشطتها الداخلية فأنشأت عدة كليات ومعاهد جديدة، وأبرمت البروتوكولات العملية، وضاعفت جوائز الأنشطة الطلابية، وأطلقت عشرات القوافل التنموية في الداخل والخارج.



فعلى مستوى الإنجازات الأكاديمية والعلمية، واصلت جامعة الأزهر ريادتها الأكاديمية فحافظت على تقدمها في تصنيف (التايمز) البريطاني جامعة الأزهر فجاءت ضمن أفضل ألف جامعة على مستوى العالم وفقا لتصنيف التايمز 2026م الذي تم الإعلان عنه في: أكتوبر 2025م، كما سبق ظهورها في المركز 801 عالميًّا والثالث محليًّا في ذات التصنيف لعام 2025م الذي تم الإعلان عنه في: يناير 2025م، كما تبوأت المركز 701 على مستوى العالم في تصنيف شنغهاي العالمي, كما أحرزت الجامعة تقدمًا غير مسبوق في 12 تخصصًا علميًّا في تصنيف QS العالمي، كما جاءت ضمن أفضل 300 جامعة على مستوى العالم وفقًا لتصنيف US NEWS الأمريكي للعام 2025، كما حازت الجامعة لقب أفضل جامعة حكومية مصرية في دعم الابتكار وريادة الأعمال من المنظمة العالمية لريادة الأعمال بالولايات المتحدة الأمريكية، كذا انتُخبت جامعة الأزهر لعضوية الجمعية العمومية للوكالة الجامعية للفرنكوفونية في الشرق الأوسط خلال الاجتماع السنوي الثاني الذي عقد في جامعة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة برعاية سمو الشيخ سلطان بن حمد القاسمي, وحازت مستشفيات جامعة الأزهر نجمة المستشفيات الجامعية من الطبقة الأولى تقديرًا لدورها في الارتقاء بالتعليم الطبي والرعاية الصحية، كما أدرج 46 عالمًا من علماء جامعة الأزهر بقائمة ستانفورد الأمريكية ضمن أفضل 2% من علماء العالم الأكثر استشهادَا، كما افتتح رئيس الجامعة المرحلة الثانية من قواعد بيانات الرسائل العلمية للباحثين بالجامعة في قطاع الشريعة والقانون، وأتاحت جامعة الأزهر الاطلاع رقميًّا على 54 مجلة علمية على موقع بنك المعرفة المصري في مجال الدراسات العربية والإسلامية خدمة للباحثين في مختلف أنحاء العالم، كما حرصت كليات الجامعة على تطوير أدواتها التعليمية, حيث تسلُّمت كلية الهندسة بقنا المجموعة الثالثة من أجهزة المساحة الحديثة من إنتاج شركة "توبكن" اليابانية، والمتصلة بالأقمار الصناعية إضافة إلى أجهزة موازين متطورة.



أما عن الإنجازات في مجال البنية التحتية: فقد شهدت جامعة الأزهر في عهد فضيلة الدكتور سلامة داود توسعات في إنشاء الكليات الجديدة وتطوير المباني التعليمية والمدن الجامعية، فضلًا عن الارتقاء بالمستشفيات الجامعية التي تقدم خدماتها لآلاف المرضى من مختلف المحافظات، فقد أنشأت الجامعة كليات جديدة بفرعي الجامعي بالوجهين القبلي والبحري وهي: «كلية الهندسة الزراعية للبنين بأسيوط» و«كلية الزراعة للبنين بالسادات»، وكلية العلوم للبنات بأسيوط، وكلية الهندسة للبنات بقنا, العلوم الأزهرية بنين بالوادي الجديد، العلوم الأزهرية للبنات بمرسى مطروح، الحاسبات والذكاء الاصطناعي بنين القاهرة، الحاسبات والذكاء الاصطناعي بنات القاهرة، الطب البيطري بنين أسيوط، الطب البيطري بنين البحيرة، شعبة اللغة الإندونيسية بكلية اللغات والترجمة) ومعاهد التمريض (9) معاهد نظام الخمس سنوات للطالبات الحاصلات على الشهادة الإعدادية الأزهرية بالقاهرة والوجهين البحري والقبلي: المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، بورسعيد، برج النور.



كما افتتح فضيلته عددًا من المنشآت التعليمية والخدمية في القاهرة والأقاليم منها: نزل الشباب ودار الضيافة بالحرم الجامعي بمدينة نصر، وتسلم 12 فدان ليضافوا إلى فرع الجامعة بأسيوط، وتوسعات المستشفى الجامعي بطب الأزهر بأسيوط، واستراحة للسادة أعضاء هيئة التدريس، ومركزًا لتعليم اللغة الإنجليزية لأعضاء هيئة التدريس بأسيوط، وقسم جراحة القلب والصدر بمستشفى الزهراء الجامعي بعد تجديده، والإنشاءات الجديدة بكليات الطب بدمياط وكذا الإسكان الطلابي ووجه بتوفير الاحتياجات الأساسية التي تحتاجها المدينة الجامعية وتحسين الخدمات داخل الحرم الجامعي.

الأنشطة الطلابية

وفي مجال الأنشطة الطلابية: فقد وجه رئيس الجامعة بإنشاء المجالس الطلابية بالكليات للطلاب المصريين، وأنشأ مجلسًا خاصًا بالطلاب الوافدين، لتذليل ما قد يقابلهم من مشكلات أو معوقات، ووفرت أجهزة الحاسب الآلي ومصاحف برايل للطلاب من ذوي الهمم، وتضاعفت جوائز مسابقة القرآن الكريم وبلغت قيمة جائزتها الأولى 100 الف جنيه، كما تم إطلاق النسخة الثانية من مسابقة القراءة الحرة ومضاعفة جوائزها ليحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة مالية قدرها 100ألف جنيه، كما تم افتتاح عددًا من المعارض التي شهدت إبداعًا من الطلاب والطالبات منها: معرض الأسر المنتجة للمشغولات الفنية واليدوية بكلية التجارة بنات بأسيوط, ومعرضَ الأعمالِ الفنية لطالبات كلية التربية بالقاهرة, والمعرض الزراعي الدولي السادس بكلية الزراعة بنين بالقاهرة, ومعرض كلية الهندسة للتطبيقات الهندسية، كما أطلقت الجامعة دورات التربية الوطنية للطالبات في القاهرة والأقاليم في إطار بروتوكول مع وزارتي الدفاع والتعليم العالي, لتعزيز الانتماء الوطني لديهن، ودشنت البرامج التي تستهدف تحصين الشباب مما يتعرضون له من ثقافة التغريب ونشر الإلحاد وكراهية الآخر، مثل برنامج التحصين الفكري وتصحيح العقيدة بكلية العلوم الإسلامية للوافدين.

المبادرات المجتمعية

وفيما يتعلق بالمبادرات المجتمعية: فقد حرصت جامعة الأزهر على المشاركة في المبادرات الوطنية، والمشروعات القومية، بما يعكس دورها الرائد في خدمة مصر والأمة الإسلامية، فوضعت خطتها التنفيذية للأنشطة والفعاليات ضمن مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي, رئيس الجمهورية، كما أطلقت جامعة الأزهر على مدار العام 8 قوافل طبية وتنموية شاملة إلى: حلايب وشلاتين, وأهالي قرية "أبو مندور" بمحافظة كفر الشيخ، وأخرى إلى مواطني مركز ومدينة طما بسوهاج، وقافلة إلى الواحات البحرية وأخرى إلى محافظة السويس وإلى قرية الحوراني بمركز فارسكور بمحافظة دمياط، وغيرهم إلى سنهور المدينة بكفر الشيخ، وإلى رأس غارب، وإلى الأشقاء في غزة محملة بآلاف الأطنان من المساعدات الغذائية والمستلزمات الطبية والخيام.

التعاون الدولي

أما عن برامج التبادل الطلابي والتعاون الدولي والمحلي: فقد سعت جامعة الأزهر تحت قيادة فضيلة الدكتور سلامة داود إلى تعزيز التعاون الدولي بهدف تبادل الخبرات وتعزيز التفاعل الأكاديمي والثقافي مع المؤسسات الأكاديمية العالمية. وفي هذا الإطار وقعت جامعة الأزهر مذكرة تفاهم مع «جامعة هوبي» الصينية للتكنولوجيا والعلوم في مجالات العلوم الصحيَّة والطبّ التجديدي وبحوث الخلايا الجذعية, وأبرمت اتفاقية تعاون مع جامعة وسط الصين الزراعية في مجالات الزراعة المستدامة والمحاصيل المقاومة للأمراض, كما وقع فضيلة رئيس الجامعة مذكرة تفاهم بين جامعتي الأزهر وسلطان أجونج الإسلامية بإندونيسيا، ومذكرة تعاون مع وزير التعليم الإندونيسي، ومذكرتَي تفاهم مع رئيسَي جامعتَي كفر الشيخ ومطروح للتعاون العلمي وخدمة الطلاب والمجتمع, وبروتوكولَي تعاون مع معهد بحوث الإلكترونيات لتدريب الطلاب ودعم أنشطة الابتكار وريادة الأعمال وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر دعماً لرؤية مصر 2030.



كما مثلت مشاركات فضيلة رئيس جامعة الأزهر في الندوات والمحافل الدولية نقطة تواصل مهمة تؤكد مكانتها ودورها الريادي, فقد شارك فضيلته في ندوة دولية بدولة الكويت بعنوان: «اللغة العربية ومشروع عربي حضاري نهضوي» أعقبها زيارة إلى مقر السفارة المصرية في الكويت، ناقش خلالها مع عدد من الشخصيات سبل التعاون مع جامعة الأزهر, إضافة إلى مشاركة فضيلته في الاحتفالية التي نظمتها الأمانة العامة لجائزة الملك فيصل العالمية لاختيار الفائزين بجائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام للعام 2025م، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، إضافة إلى مشاركة فضيلته في المؤتمر الدولي حول «وسطية الإسلام» بجامعة الملايا الماليزية.



وتقديرًا لجهود فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود في تطوير جامعة الأزهر والوصول بها إلى أعلى درجات الكفاءة العلمية والأكاديمية؛ منحت جامعة أفريقيا الفرنسية العربية بمالي الدكتوراه الفخرية لفضيلته تعبيرًا عن مشاعر الاحترام لقيادته الرشيدة.