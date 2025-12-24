اغتنم الفرصة.. وظائف بمرتبات تصل إلى 25000| تفاصيل

تواصل الدولة المصرية تنفيذ استراتيجية شاملة تستهدف القضاء على البطالة وفتح آفاق جديدة للتشغيل أمام الشباب، من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتفعيل دور مديريات العمل بالمحافظات، بما يضمن توفير فرص عمل لائقة تسهم في تحسين مستوى المعيشة وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، ويأتي ذلك في إطار رؤية متكاملة تضع تمكين الشباب اقتصاديًا على رأس أولوياتها.

إعلان وزارة العمل عن فرص جديدة بالسويس

في هذا السياق، أعلنت وزارة العمل بالتنسيق مع مديرية عمل محافظة السويس عن توفير 190 فرصة عمل جديدة لأبناء المحافظة، للعمل بإحدى شركات القطاع الخاص، وذلك ضمن جهود الوزارة المستمرة لربط الشباب بسوق العمل، وتنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران بضرورة تكثيف أنشطة مديريات العمل بالمحافظات والتوسع في التعاون مع القطاع الخاص لتوفير فرص تشغيل حقيقية للشباب.

الوظائف المتاحة في الإعلان

شملت فرص العمل المعلنة عددًا كبيرًا من التخصصات المتنوعة، من بينها سائقو شاحنات ونقل ثقيل، وسائقو كلارك، وفنيون في مجالات الميكانيكا والكهرباء وصيانة المعدات، إضافة إلى محاسبي مواقع وكاشير، ومشرفي نقل ومخازن، وأمناء مخازن، ومراقبي كاميرات، ومندوبي تشغيل ورصيف، وعمال تشغيل، إلى جانب وظائف أخرى فنية وإدارية، بما يتيح فرصًا متعددة لمختلف المؤهلات والخبرات.

مستويات الأجور وفرص التطور الوظيفي

أشارت وزارة العمل إلى أن متوسط الأجور الشهرية لهذه الوظائف يتراوح بين 7,000 و25,000 جنيه شهريًا، وذلك وفقًا لطبيعة كل وظيفة ومستوى الخبرة المطلوبة، كما أكدت توافر فرص حقيقية للتدريب والتطور الوظيفي داخل الشركة، بما يضمن للعاملين تنمية مهاراتهم وتحقيق الاستقرار المهني.

طرق التقديم والتواصل

دعت الوزارة الشباب الراغبين في التقدم للاستفادة من هذه الفرص إلى سرعة التسجيل عبر استمارة التقديم الإلكترونية المخصصة لذلك، كما أتاحت إمكانية التواصل والتقديم من خلال تطبيق الواتس آب، في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات وضمان وصول الفرص إلى أكبر عدد ممكن من الشباب.

استمرار التنسيق مع القطاع الخاص

أكدت وزارة العمل استمرار التنسيق والتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص ومديريات العمل في مختلف المحافظات، من أجل توفير المزيد من فرص العمل الجادة، خاصة لأبناء المحافظات، دعمًا لجهود التشغيل وتحسين مستوى المعيشة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.