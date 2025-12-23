قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إدماج مفاهيم الوسطية والفتوى الرشيدة في مناهج التربية الدينية والوطنية
الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وطقس شديد البرودة غداً الأربعاء
ننشر أسماء المفقودين تحت أنقاض عقار بإمبابة
مذكرة تفاهم بين الإفتاء والتربية والتعليم لمحو الأمية الدينية وترسيخ الفكر الوسطي
الصحة تكشف تفاصيل وجود منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات جديدة
مصر وعمان ترسمان خريطة جديدة للتكامل الصناعي والاستثماري من مسقط
موكلتي بتتحاسب علشان العنب.. ماذا قال محامي سارة خليفة في قضية تصنيع المخدرات بالتجمع
عدم اليقين يدفع الذهب إلى تحقيق أرقام قياسية .. وهذا سعره الآن
نقص عقار حيوي للأطفال يثير تساؤلات برلمانية حول تصنيع الأدوية المزمنة في مصر
كأس مصر.. الـ var ينقذ غزل المحلة ويلغي هدفا لـ الأهلي
شوط أول إيجابي بين الأهلي وغزل المحلة بكأس عاصمة مصر
12 ألف جنيه شهريا.. وظائف خالية بتلك التخصصات قدم الآن
خطر الإيقاف يهدد ثنائي منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا.. ما السبب؟

منتخب مصر
منتخب مصر

يواجه منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2025 تحديًا جديدًا بعد فوزهم على منتخب زيمبابوي، حيث أصبح الثنائي محمود حسن تريزيجيه ومروان عطية مهددين بالإيقاف في المباريات القادمة.

جدير بالذكر أن منتخب مصر استهل مشواره في بطولة كأس أمم أفريقيا بمواجهة منتخب زيمبابوي في الجولة الأولى من دور المجموعات.

تفاصيل مباراة مصر وزيمبابوي

تمكن منتخب مصر من تحقيق انتصار مهم على زيمبابوي في افتتاحية مبارياتهما بالبطولة، حيث انتهت المباراة بفوز الفراعنة بهدفين لهدف. 

سجل الهدفين اللاعبان عمر مرموش ومحمد صلاح في الدقيقتين 64 و90+1، بعد أن كان المنتخب متأخرًا في الشوط الأول. 

عزز هذا الفوز من آمال المنتخب المصري في المنافسة على اللقب، حيث تقاسم الفراعنة صدارة المجموعة مع منتخب جنوب افريقيا.

جدير بالذكر أن منتخب مصر يقع في المجموعة الثانية، حيث يواجه ثلاثة منتخبات أخرى هي زيمبابوي وجنوب أفريقيا وأنجولا. 

ثنائي منتخب مصر مهدد بالإيقاف

تحصل كل من تريزيجيه وعطية على بطاقة صفراء خلال المباراة، ما يعني أنهما سيتعين عليهما اللعب بحذر في اللقاء المقبل ضد جنوب أفريقيا. 

إذا ما حصل أي منهما على بطاقة صفراء أخرى، فإن ذلك سيؤدي إلى إيقافه عن المباراة التالية، التي ستكون مواجهة حاسمة قبل الجولة الختامية مع أنجولا.

وفقًا للائحة كأس أمم أفريقيا، يعاقب اللاعب الذي يحصل على إنذارين بالإيقاف تلقائيًا عن المباراة التالية. 

ومن الجدير بالذكر أن أي بطاقات صفراء متراكمة تُلغى بعد نهاية دور المجموعات، لذا، يتعين على تريزيجيه وعطية تجنب الحصول على بطاقات جديدة في اللقاءات ضد جنوب أفريقيا وأنجولا للدخول إلى الأدوار الإقصائية دون أي إنذارات أو إيقافات.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة

يستعد منتخب مصر لمواجهة منافسه جنوب إفريقيا في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا.

تقام المباراة يوم الجمعة المقبل الموافق 26 ديسمبر في تمام الساعة الخامسة مساء، وتذاع على قناة بي إن سبورتس ماكس 1.

ويتصدر جنوب إفريقيا المجموعة برصيد 3 نقاط بالتساوي مع مصر الوصيف، ثم يأتي منتخب زيمبابوي ثالثا بالتساوي مع أنجولا المتذيل دون رصيد من النقاط.

