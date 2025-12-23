قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
7 أحدهم مصابة بنزيف بالعين .. تطورات حالة مصابي عقار إمبابة المنهار
تقنين أوضاع الحيز العمراني في 2000 قرية .. تفاصيل
الصحة: 117 مليار جنيه تكلفة المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل للمحافظات
سيراميك كليوباترا يتأهل لدور الـ 16بكأس مصر بثنائية في أبوقير
رسميا الآن.. تحرك أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك
إعلام عبري: ضغوط أمريكية تدفع إسرائيل للتراجع عن تصريحات الاستيطان في غزة
ما أيام صيام شهر رجب التي كان الرسول يحرص عليها؟.. اعرف سُنة النبي
الصليب الأحمر: مستشفيات قطاع غزة تحت ضغط كبير .. وخيام النازحين متهالكة
فصل الخدمات عن المنطقة.. إخلاء العقارات المجاورة لعقار إمبابة المنهار
الخطيب يبحث إنشاء مصنع منسوجات تركي جديد باستثمارات 70 مليون دولار
لجنة القطاع التجاري تعلن قرب تطبيق لائحة موحدة بكليات التجارة والتخرج 3 سنوات
استمرار البحث عن مفقود أسفل أنقاض منزلين منهارين بأسيوط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شبح الغيابات يهدد منتخب مصر فى دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا

مروان عطية
مروان عطية
إسلام مقلد

تلقى الثنائي محمود حسن تريزيجيه ومروان عطية بطاقتين صفراوين خلال مباراة منتخب مصر الماضية أمام زيمبابوي، التي انتهت بفوز الفراعنة بنتيجة 2–1، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويواجه الثنائي خطر الغياب عن المباراة الثالثة في دور المجموعات أمام أنجولا، حال حصول أي منهما على بطاقة صفراء ثانية خلال المواجهة المقبلة أمام منتخب جنوب أفريقيا، وهو ما يفرض حالة من الحذر داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر.

ويضع حسام حسن المدير الفني للفراعنة هذا الأمر في حساباته الفنية قبل اللقاء المرتقب، خاصة في ظل أهمية المباراة في سباق الصدارة، وضرورة الحفاظ على العناصر الأساسية دون التعرض لإيقافات قد تؤثر على مشوار المنتخب في البطولة خلال الجولات المقبلة.

تجهيز ثلاثي جديد

اتخذ حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، قرارًا بالدفع بثلاثة لاعبين جدد ضمن حساباته الفنية استعدادًا للمواجهة المقبلة أمام منتخب جنوب إفريقيا في ثاني جولات دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الإفريقية المغرب 2025، في ظل اشتعال المنافسة داخل المجموعة ، وارتفاع سقف الطموحات مع بداية مشوار كأس الأمم الأفريقية 2025.

تحضير الثلاثي

وشهدت التحضيرات الأخيرة خضوع كل من أسامة فيصل، محمود صابر، ومحمد شحاتة لبرنامج تدريبات بدنية قوية على ملعب المباراة، تحت إشراف مدرب الأحمال بالجهاز الفني، في خطوة تهدف إلى رفع معدلات الجاهزية البدنية والنفسية قبل اللقاء المنتظر.

تجهيز العناصر البديلة

ويأتي هذا التحرك من حسام حسن في إطار سعيه لتجهيز العناصر البديلة بشكل كامل، تحسبًا للدفع بها سواء في التشكيل الأساسي أو كأوراق رابحة خلال سير المباراة، خاصة في ظل حاجة المنتخب لزيادة الحيوية والضغط البدني طوال زمن اللقاء.

إضافة مؤثرة

ويؤمن الجهاز الفني بأن هذا الثلاثي يمتلك القدرة على تقديم إضافة مؤثرة، سواء من حيث الالتزام التكتيكي أو الحلول الفردية، ما يفتح الباب أمام احتمالية ظهورهم بدور أساسي أو مؤثر في المباراة المقبلة، في ظل سياسة التدوير التي ينتهجها المدير الفني لتفادي الإجهاد والحفاظ على نسق الأداء.

مباريات منتخب مصر

حقق منتخب مصر ، الفوز على منافسه زيمبابوي بنتيجة هدفين مقابل هدف ، في المباراة التي أقيمت أمس ضمن افتتاح مشوار الفراعنة في بطولة كأس الامم الأفريقية 2025 المقام في المغرب.

ويستعد منتخب مصر لخوض منافسات جديدة في دور المجموعات أمام جنوب أفريقيا وأنجولا ، والتي ستكون حاسمة في مشوار التأهل.

ونعرض لكم جدول مباريات منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية اللي بتقام في المغرب من 21 ديسمبر 2025 لـ 18 يناير 2026).

مباريات منتخب مصر في دور المجموعات:

مصر × جنوب إفريقيا
يوم 26 ديسمبر 2025
5:00 مساءً بتوقيت القاهرة  

مصر × أنجولا
يوم 29 ديسمبر 2025
6:00 مساءً بتوقيت القاهرة 

يذكر أن المنتخب المصري، يقع ضمن المجموعة الثانية رفقة زيمبابوي، جنوب إفريقيا وأنجولا.

محمود حسن تريزيجيه تريزيجيه مروان عطية منتخب مصر زيمبابوي الفراعنة بطولة كأس الأمم الأفريقية كأس الأمم الأفريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدستورية

قرار عاجل من المحكمة بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

اشتري وخزني.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025

عداد الكهرباء

باق 8 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

حين يتحول الميراث إلى جريمة… كرامة تسحل وعدالة ننتظرها| واقعة موثقة

حين يتحول الميراث إلى جريمة.. طالبة الطب ذهبت للمطالبة بحق والدتها فتعرضت للضرب في الشرقية

سعر الذهب

سعر الذهب يكسر كل الأرقام.. قفزة تاريخية وعيار 21 مفاجأة

عداد الكهرباء

محضر وغرامة.. لو فتحت مكتب أو وصلت كهرباء للدور التاني بمنزلك

اسعار الذهب اليوم

ارتفاع جنوني.. سعر الذهب عيار 21 يلامس 6000 جنيه

بطولة كأس الأمم الإفريقية

إيقاف وغرامة.. قرار صارم من الكاف في كأس أمم إفريقيا

ترشيحاتنا

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم في مصر.. شوف عيار 21 وصل كام

جانب من الزيارة

الصحة: وفد ناميبي يطّلع على التجربة المصرية في منظومة إدارة الأزمات والتحول الرقمي

احتفالية عيد العلم العشرين

انطلاق فعاليات احتفالية عيد العلم العشرين بجامعة القاهرة بحضور قيادات الدولة

بالصور

محافظ الشرقية يتابع سير إجراءات العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين ببلبيس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ظهور نيسان فيرسا موديل 2027 لأول مرة.. كن أول من يشاهدها

نيسان فيرسا
نيسان فيرسا
نيسان فيرسا

أدوية شائعة يتناولها الرجال يوميًا قد تضعف الرغبة الجنـ.ـسية دون أن ينتبهوا

القدرة الذكورية
القدرة الذكورية
القدرة الذكورية

أحسن من الجاهز.. طريقة عمل النسكافيه في البيت

طريقة عمل النسكافيه في البيت
طريقة عمل النسكافيه في البيت
طريقة عمل النسكافيه في البيت

فيديو

مذيعة صدى البلد إسراء عبد المطلب

عاجل| درجات الحرارة تصل لـ 10.. تحذير هام من الأرصاد

أحمد العوضي ودانا حمدان

موقف شهم من أحمد العوضي لا تنساه دانا حمدان

أزمة عائلية بسبب كروان مشاكل

خطوبة كروان مشاكل تشعل أزمة.. داخل عائلة شعبان عبد الرحيم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: سيد التيجان

المزيد