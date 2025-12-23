عمر مرموش عن مباراة زيمبابوي: خلقنا فرص كتير ومكناش موفقين

علق اللاعب عمر مرموش نجم منتخب مصر ومانشستر سيتي، على فوز المنتخب علي زيمبابوي في بطولة كأس أمم إفريقيا.

تعليق عمرو مرموش

وقال مرموش ، في تصريحات إذاعية: " احنا خلقنا فرص كتير ومكناش موفقين ولكن الاهم اننا ورينا العقلية بتاعتنا عاملة ازاي إننا نكسب حتى واحنا متأخرين، لأن البطولات بتحتاج الروح والعقلية دي".

مباراة مصر وزيمبابوي

وأقيمت المباراة على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية في النسخة رقم 35 من كأس الأمم الأفريقية. وبدأ اللقاء بحماس كبير من جانب منتخب زيمبابوي، الذي نجح في التقدم مبكرًا عند الدقيقة 20 عن طريق اللاعب برنس دوبى، مستغلًا ارتباك الدفاع المصري في الشوط الأول.

هدف مرموش يعيد الأمل للفراعنة

مع انطلاق الشوط الثاني، كثف المنتخب المصري من هجماته بحثًا عن العودة في النتيجة، وهو ما تحقق في الدقيقة 63 عندما نجح عمر مرموش في تسجيل هدف التعادل بعد مجهود فردي مميز وتسديدة قوية، أعادت الثقة لزملائه وأشعلت أجواء اللقاء.

محمد صلاح يحسم الفوز في الوقت القاتل

استمر ضغط المنتخب المصري حتى اللحظات الأخيرة من المباراة، وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، تمكن قائد الفراعنة محمد صلاح من تسجيل هدف الفوز القاتل، ليمنح منتخب مصر ثلاث نقاط ثمينة في بداية مشواره بالبطولة