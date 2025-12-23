قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير السياحة: الانتهاء من تركيب ألواح مركب خوفو الثانية خلال 4 سنوات
الكل مقابل الكل.. اتفاق في مسقط لتبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين
مرصد الأزهر يحذر: الجهاد حق حصري للدولة.. ويستنكر فتاوى العنف في باكستان
عبد الغفار: التأمين الصحي الشامل وطب الأسرة في صدارة الاهتمام الحكومي
وزير العمل يوفر إعانة مالية وفرصة عمل لصاحبة فيديو التخلي عن أبنائها الأربعة
رئيس الوزراء يتفقد نقطة إسعاف قرية «الودي» بالجيزة
تعديل جدول الامتحانات لصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بالقليوبية
منظمة الأمن الغذائي تحذّر: 1.6 مليون شخص في غزة يواجهون انعدامًا حادًا في الطعام
خلال جولته ببني سويف| وزير التعليم يتابع نتائج امتحان البرمجة ويشيد بمستوى الطلاب في القراءة والكتابة
لأول مرة منذ عامين.. عبور سفينة الحاويات العملاقة CMA CGM JACQUES SAADE قناة السويس
رئيس الوزراء يزور مدرسة أسكر الابتدائية بالجيزة
انهيار عقار من 5 طوابق في إمبابة.. والإنقاذ البري يبحث عن ضحايا
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
جدة تستضيف نهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة 2026

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، اختيار مدينة جدة لاستضافة الأدوار النهائية من دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2025–2026، التي ستقام بنظام التجمع خلال الفترة من 16 إلى 25 أبريل المقبل، وذلك على ملعبي مدينة الملك عبد الله الرياضية ومدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية.

وستشهد المرحلة الختامية من البطولة تنافس الأندية الـ8 الواصلة إلى الأدوار النهائية من البطولة، وذلك بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، حيث تُقام مباريات الدور ربع النهائي خلال الفترة من 16 إلى 18 أبريل، تليها مواجهتا الدور نصف النهائي يومي 20 و21 أبريل، على أن تُختتم المنافسات بالمباراة النهائية يوم 25 أبريل 2026.

ويأتي اختيار جدة لاستضافة نهائيات البطولة للموسم الثاني على التوالي، بعد أن احتضنت المدينة نفسها ختام منافسات النسخة الماضية، في تأكيد جديد على ثقة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في قدرات المملكة لاستضافة كبرى البطولات الرياضية بالقارة، وما تتمتع به المنشآت الرياضية في المملكة من مميزات لاستضافة الأحداث القارية.

كما تأتي امتدادًا للتعاون الوثيق بين الاتحادين الآسيوي والسعودي لكرة القدم من أجل خدمة الكرة الآسيوية.

يذكر أن مدينة الملك عبد الله الرياضية ومدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية تعد من الركائز الأساسية في ملف استضافة كأس آسيا 2027، حيث ستتقاسم المدينتان استضافة مباريات الأدوار الإقصائية، فيما تحتضن مدينة الملك عبد الله الرياضية المباراة النهائية للحدث الكبير الذي تحتضنه المملكة مطلع عام 2027.

الرئيس السنغالي، باسيرو ديوماي فاي

الرئيس السنغالي يدعو لإنهاء التمرد وترسيخ السلام الدائم في إقليم كازامانس

شهيدا فلسطينيا

التعاون الإسلامي: 72044 شهيدا فلسطينيا و180486 جريحا منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى الآن

ترامب

ترامب: الاستحواذ على «جرينلاند» ضرورة ملحة للأمن القومي الأمريكي

قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك.. تفاصيل حالته الصحية

لبحث إنشاء المركز الدولي للتدريب على فنون المسرح.. وزير الثقافة يلتقي الفنان القدير خالد الصاوي

الحلومي المخبوز بالباذنجان والطماطم.. وصفة صحية بطعم شهي

عادة بتعملها ست البيت يوميًا.. بتحرق صحتها وصحة أسرتها ببطء وتحذير طبي عاجل

صورة أرشيفية

في سماء أمريكا.. طيار يفجّر جدلًا واسعًا بعد ادعائه مواجهة كائنات فضائية

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: سيد التيجان

