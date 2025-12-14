الوليد بن طلال يقترب من شراء نادي الهلال السعودي في صفقة قياسية

يقترب الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة من الاستحواذ على نادي الهلال السعودي.

ومن المنتظر الإعلان عن صفقة استحواذ الأمير على نادي الهلال خلال الشهر الجاري

ووصلت قيمة الصفقة لنحو 2 مليار دولار أي 7.5 مليار ريال سعودي على أن يتم دفع معظمها لصندوق الاستثمارات العامة السعودي ومبلغ أخر لوزارة الرياضة حسب ما نشرته جريدة الشرق الأوسط

وأشارت الجريدة إلى أن العضو الذهبي لنادي الهلال سيشرتي الـ 75 % من قيمة حصة الصندوق السيادي والحصة المتبقية الـ 25% من وزارة الرياضة ليدخل الأزرق العام الجديد بمالك جديد.

ومن المنتظر أن تشهد أندية الأهلي والاتحاد والنصر نفس القرار خلال العام الجديد حيث مازالت المفاوضات مفتوحة مع عدد من المستثمرين .