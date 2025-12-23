قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير السياحة: الانتهاء من تركيب ألواح مركب خوفو الثانية خلال 4 سنوات
الكل مقابل الكل.. اتفاق في مسقط لتبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين
مرصد الأزهر يحذر: الجهاد حق حصري للدولة.. ويستنكر فتاوى العنف في باكستان
عبد الغفار: التأمين الصحي الشامل وطب الأسرة في صدارة الاهتمام الحكومي
وزير العمل يوفر إعانة مالية وفرصة عمل لصاحبة فيديو التخلي عن أبنائها الأربعة
رئيس الوزراء يتفقد نقطة إسعاف قرية «الودي» بالجيزة
تعديل جدول الامتحانات لصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بالقليوبية
منظمة الأمن الغذائي تحذّر: 1.6 مليون شخص في غزة يواجهون انعدامًا حادًا في الطعام
خلال جولته ببني سويف| وزير التعليم يتابع نتائج امتحان البرمجة ويشيد بمستوى الطلاب في القراءة والكتابة
لأول مرة منذ عامين.. عبور سفينة الحاويات العملاقة CMA CGM JACQUES SAADE قناة السويس
رئيس الوزراء يزور مدرسة أسكر الابتدائية بالجيزة
انهيار عقار من 5 طوابق في إمبابة.. والإنقاذ البري يبحث عن ضحايا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ناقد رياضي: حسام حسن يقود مصر لتحقيق أول فوز في أمم أفريقيا منذ 1420 يوما

منتخب مصر
منتخب مصر
باسنتي ناجي

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت مفاجأة بشأن فوز منتخب مصر علي زيمبابوي في بطولة كأس أمم أفريقيا.

فوز منتخب مصر

وقال خالد طلعت، في تصريحات إذاعية: "حسام حسن يقود مصر لتحقيق أول فوز في أمم أفريقيا منذ 1420 يوما".

وكانت مباراة منتخب مصر أمام زيمبابوي في افتتاح مشواره ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في المغرب واحدة من أكثر المباريات إثارة وجدلاً، بعدما احتاج الفراعنة إلى عودة شاقة في الشوط الثاني لتحقيق فوز ثمين بثلاث نقاط، عقب تأخرهم في النتيجة، وسط أداء متباين وأخطاء دفاعية واضحة، قبل أن ينقذ محمد صلاح المنتخب بهدف قاتل في الدقائق الأخيرة.

دخل الجهاز الفني بقيادة حسام حسن المباراة بتغييرات لافتة في خط الدفاع، أبرزها إشراك ياسر إبراهيم إلى جوار حسام عبد المجيد في قلب الدفاع، وهو ما انعكس سلبًا على تماسك الخط الخلفي، حيث بدا التوهان واضحًا بين الثنائي، وظهر الارتباك في التمركز والرقابة، الأمر الذي استغله منتخب زيمبابوي وسجل هدف التقدم بعد غفلة دفاعية واضحة.

هدف زيمبابوي

وجاء هدف زيمبابوي في الدقيقة 20 من عمر اللقاء، بعد هجمة منظمة استغلت سوء التغطية الدفاعية، وخطأ مباشر في الرقابة من حسام عبد المجيد، ليضع المنتخب المصري نفسه في موقف معقد مبكرًا رغم السيطرة النسبية على مجريات اللعب قبل الهدف.

ارتباك الشناوي

ولم تقتصر الأخطاء على الخط الخلفي فقط، بل ظهر محمد الشناوي، حارس مرمى المنتخب، بشكل غير مطمئن في بعض اللقطات، حيث ارتكب أخطاء في التمرير والتعامل مع الكرات العرضية، وكاد يتسبب في استقبال الهدف الثاني لولا سوء اللمسة الأخيرة من مهاجمي زيمبابوي، ما زاد من حالة القلق داخل صفوف الفراعنة.

خروج إمام عاشور وبكائه

على مستوى خط الوسط، تلقى منتخب مصر ضربة مؤثرة بخروج إمام عاشور بعد مرور نصف ساعة فقط من بداية اللقاء، وهو ما أربك الحسابات الفنية، خاصة في ظل غياب البديل الهجومي القادر على تعويض دوره في الربط وصناعة اللعب.

وجاءت لقطة بكاء إمام عاشور عقب استبداله لتعكس حجم التأثر النفسي للاعب، سواء بسبب الإصابة أو خروجه المبكر في مباراة افتتاحية مهمة.

الضغط الهجومي لمنتخب مصر

وفي الشوط الأول، ورغم الضغط الهجومي من جانب منتخب مصر ومحاولاته المتكررة للوصول إلى مرمى المنافس، انتهت الدقائق الأولى بتقدم زيمبابوي بهدف دون رد، ليغادر الفراعنة أرض الملعب بين الشوطين وسط تساؤلات حول الأداء الدفاعي والاختيارات الفنية.

مع انطلاق الشوط الثاني، تحسن أداء منتخب مصر نسبيًا، وبدأت محاولات الاختراق الفردي تظهر بشكل أوضح، خاصة من جانب عمر مرموش ومحمد صلاح.

منتخب مصر زيمبابوي حسام حسن نجوم الكرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

لحظة درامية مثيرة.. ماذا قالت الصحافة الإنجليزية عن هدف صلاح أمام زيمبابوي؟

الذهب

ارتفاع كبير في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 23-12-2025

صلاح وهالاند

بعد الفوز على زيمبابوي.. تعليقات تشجيعية من هالاند لـ صلاح ومرموش

الاهلي

عرض 1.4 مليون دولار .. الأهلي المصري يتحرك بقوة لضم مهاجم كونغولي

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 وتحديثات السوق

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 وتحديثات السوق

حسام حسن

كأس أمم أفريقيا.. أول تعليق من حسام حسن بع الفوز على زيمبابوي

عداد الكهرباء

باق 8 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

اشتري وخزني.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025

ترشيحاتنا

الرئيس السنغالي، باسيرو ديوماي فاي

الرئيس السنغالي يدعو لإنهاء التمرد وترسيخ السلام الدائم في إقليم كازامانس

شهيدا فلسطينيا

التعاون الإسلامي: 72044 شهيدا فلسطينيا و180486 جريحا منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى الآن

ترامب

ترامب: الاستحواذ على «جرينلاند» ضرورة ملحة للأمن القومي الأمريكي

بالصور

قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك.. تفاصيل حالته الصحية

قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك… تفاصيل حالته الصحية
قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك… تفاصيل حالته الصحية
قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك… تفاصيل حالته الصحية

لبحث إنشاء المركز الدولي للتدريب على فنون المسرح.. وزير الثقافة يلتقي الفنان القدير خالد الصاوي

وزير الثقافة وخالد الصاوي
وزير الثقافة وخالد الصاوي
وزير الثقافة وخالد الصاوي

الحلومي المخبوز بالباذنجان والطماطم.. وصفة صحية بطعم شهي

الحلومي المخبوز بالباذنجان والطماطم
الحلومي المخبوز بالباذنجان والطماطم
الحلومي المخبوز بالباذنجان والطماطم

عادة بتعملها ست البيت يوميًا.. بتحرق صحتها وصحة أسرتها ببطء وتحذير طبي عاجل

عادة بتعملها ست البيت يوميًا.. بتحرق صحتها وصحة أسرتها ببطء وتحذير طبي عاجل
عادة بتعملها ست البيت يوميًا.. بتحرق صحتها وصحة أسرتها ببطء وتحذير طبي عاجل
عادة بتعملها ست البيت يوميًا.. بتحرق صحتها وصحة أسرتها ببطء وتحذير طبي عاجل

فيديو

صورة أرشيفية

في سماء أمريكا.. طيار يفجّر جدلًا واسعًا بعد ادعائه مواجهة كائنات فضائية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: سيد التيجان

المزيد