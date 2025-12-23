قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الكل مقابل الكل.. اتفاق في مسقط لتبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين
مرصد الأزهر يحذر: الجهاد حق حصري للدولة.. ويستنكر فتاوى العنف في باكستان
عبد الغفار: التأمين الصحي الشامل وطب الأسرة في صدارة الاهتمام الحكومي
وزير العمل يوفر إعانة مالية وفرصة عمل لصاحبة فيديو التخلي عن أبنائها الأربعة
رئيس الوزراء يتفقد نقطة إسعاف قرية «الودي» بالجيزة
تعديل جدول الامتحانات لصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بالقليوبية
منظمة الأمن الغذائي تحذّر: 1.6 مليون شخص في غزة يواجهون انعدامًا حادًا في الطعام
خلال جولته ببني سويف| وزير التعليم يتابع نتائج امتحان البرمجة ويشيد بمستوى الطلاب في القراءة والكتابة
لأول مرة منذ عامين.. عبور سفينة الحاويات العملاقة CMA CGM JACQUES SAADE قناة السويس
رئيس الوزراء يزور مدرسة أسكر الابتدائية بالجيزة
انهيار عقار من 5 طوابق في إمبابة.. والإنقاذ البري يبحث عن ضحايا
عمر مرموش عن مباراة زيمبابوي: خلقنا فرص كتير ومكناش موفقين
رياضة

تردد القنوات المجانية الناقلة لـ مباريات اليوم فى كأس أمم أفريقيا

أمم أفريقيا
أمم أفريقيا
عبدالله هشام

تستأنف اليوم، الثلاثاء، منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأفريقية التي يستضيفها المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر وحتى 19 يناير 2026.

ويتساءل الملايين من عشاق وجماهير كرة القدم، عن القنوات المجانية الناقلة لمباريات كأس أمم أفريقيا 2025، التي انطلقت في المغرب بمشاركة 24 منتخبا.

مواعيد المباريات اليوم بحسب توقيت مصر:

الكونغو الديمقراطية تواجه بنين – 2:30 عصرًا.
 

تفتتح اليوم مباريات كأس الأمم الأفريقية بمواجهة قوية بين منتخب الكونغو الديمقراطية ونظيره بنين، في مباراة تحمل أهمية كبيرة للطرفين في ترتيب المجموعة. يسعى كل فريق لتحقيق النقاط الثلاث لتعزيز فرصه في التأهل للدور التالي، وسط توقعات بمباراة سريعة الإيقاع مليئة بالندية.

السنغال تواجه بوتسوانا – 5 مساءً

ويليها لقاء مثير بين المنتخب السنغالي وبوتسوانا، حيث يسعى منتخب السنغال لتأكيد قوته كأحد أبرز المرشحين للقب، بينما يطمح منتخب بوتسوانا لتحقيق مفاجأة والتقدم في جدول المجموعة. 

وتعد المباراة فرصة لمشاهدة مستوى اللاعبين النجوم الذين يمكن أن يصنعوا الفارق في أي لحظة.

نيجيريا تواجه تنزانيا – 7:30 مساءً

وفي وقت لاحق، يلتقي منتخب نيجيريا مع تنزانيا في مواجهة منتظرة ضمن منافسات المجموعة نفسها، حيث يسعى المنتخب النيجيري لاستعادة مكانته التقليدية بين أقوى الفرق الأفريقية، بينما يبحث منتخب تنزانيا عن التألق وفرض نفسه على المنافسة.

تونس تواجه أوغندا – 10 مساءً

تختتم مباريات اليوم بمواجهة منتخب تونس مع أوغندا، وهي مباراة مهمة لكلا المنتخبين في إطار سعيهما لتحقيق النقاط الأساسية لتسهيل طريقهما نحو الدور الثاني. 

ويأمل الفريق التونسي في فرض سيطرته على اللقاء، بينما يسعى منتخب أوغندا لتقديم أداء قوي يضمن له الانتصار أو على الأقل التعادل.

تشهد مباريات اليوم تنافسًا قويًا، حيث يسعى كل منتخب لتقديم أفضل أداء له، وسط متابعة جماهيرية واسعة من عشاق الكرة الأفريقية حول العالم.

تردد القنوات الناقلة لمباريات كأس أمم أفريقيا 

بخلاف الناقل الحصري بي إن سبورت، أعلنت عدد من القنوات المفتوحة نقل مباريات كأس أمم أفريقيا 2025، وجاءت كالآتي:

تردد قناة TNT المغربية

التردد: 11617

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

القناة: مفتوحة تحتاج رسيفر يدعم Multistream

تردد القناة الجزائرية الأرضية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11680

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

نظام التشفير: BISS سهل الفتح

تردد قناة ORTM دولة مالي

القمر الصناعي: Eutelsat 9B

التردد: 12034

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

القناة: مفتوحة

قناة Sportitalia الإيطالية

قناة رياضية تبث عبر الإنترنت وعبر HbbTV

قناة Sportdigital Fussball الألمانية 1

القمر: أسترا 1B-1H + 2C

التردد: 12722

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 23500

التصحيح: 3/4

التشفير: كوناكس

قناة Sportdigital Fussball الألمانية 2

التردد: 12437

القمر: Eutelsat W1

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

التصحيح: 3/4

التشفير: كوناكس

قناة Max Sport 1 البلغارية

القمر: يوتلسات @ 8 درجات غرب

التردد: 12604

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

نظام البث DVB-S2

منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية أمم أفريقيا منتخب المغرب القنوات الناقلة

