قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السنباطي : ندعم مسارات الإصلاح التشريعي في أفريقيا لحماية حقوق الطفل
قرعة البطولة العربية في الإمارات .. ننشر أسماء المنتخبات الـ12 المشاركة
موعد انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف عن وقت الذروة وتحذر من الأتربة
ريال مدريد يعاني.. الركلات الحرة تفقد سحرها بعد رحيل كريستيانو
تشييع جثمان رئيس محكمة جنايات طنطا بمسقط رأسه في المنوفية
نسبة النجاح 59%.. محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية
نائبة وزيرة التضامن: القضاء على الفقر لا يمكن تحقيقه إلا من خلال أنظمة رعاية شاملة
المشاط: حزمة تيسيرات لرواد الأعمال والمبتكرين في ميثاق الشركات الناشئة| تفاصيل
فيفا يدعم توسيع قاعدة كرة القدم النسائية بمصر لكل الأعمار
عالم الزلازل الهولندي يحذر من "مفاجأة" تحدث خلال أيام.. ما القصة؟
ارتفاع سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات
زيلينسكي: واشنطن تضغط لإنهاء الحرب الأوكرانية قبل الصيف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

دوري أبطال أفريقيا.. باور ديناموز يصعق نهضة بركان في الوقت القاتل ويشعل الصراع في مجموعة بيراميدز

باور ديناموز
باور ديناموز
محمد سمير

فجر فريق باور ديناموز الزامبي مفاجأة قوية بعدما حقق فوزًا ثمينًا على حساب نهضة بركان المغربي 2-0، في المواجهة التي جمعت الفريقين عصر اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

جاءت المباراة قوية ومتكافئة على مدار شوطيها، قبل أن يحسم الفريق الزامبي اللقاء في الدقائق الأخيرة، مستغلًا التراجع البدني لنهضة بركان، ليسجل هدفين قاتلين غيّرا شكل المجموعة بالكامل.

ظل التعادل السلبي مسيطرًا على نتيجة اللقاء حتى الدقيقة 80، حين نجح رونيل مانيونجا في افتتاح التسجيل لصالح باور ديناموز، بعد هجمة منظمة أربكت دفاعات نهضة بركان، ليمنح أصحاب الأرض أفضلية مهمة في توقيت حاسم.

وفي الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، وفي الدقيقة 92، أطلق برينس مومبا رصاصة الرحمة على آمال الفريق المغربي، بعدما أحرز الهدف الثاني، مؤكدًا انتصار باور ديناموز وحصده ثلاث نقاط غالية في سباق التأهل.

جاءت مواجهة باور ديناموز ونهضة بركان ضمن منافسات المجموعة الأولى، التي تضم فريقي بيراميدز المصري وريفرز يونايتد النيجيري، وهي مجموعة شهدت صراعًا محتدمًا منذ انطلاق البطولة.

ورغم الخسارة، يحتاج نهضة بركان لنقطة للتأهل رسميًا إلى دور الثمانية (ربع النهائي)، مستفيدًا من نتائجه السابقة في دور المجموعات، ليواصل مشواره القاري في البطولة القارية الكبرى.

في المقابل، أعاد باور ديناموز إحياء آماله بقوة بعد هذا الفوز، ليؤكد حضوره كمنافس شرس قبل الجولة الأخيرة، ويشعل المنافسة على ترتيب المجموعة، في ظل تقارب النقاط بين الفرق المتصارعة.

وحظيت المباراة بمتابعة خاصة من جانب نادي بيراميدز، متصدر المجموعة، الذي حسم تأهله بالفعل إلى دور الثمانية، بعدما قدم مشوارًا قويًا في دور المجموعات، جعله أحد أبرز الفرق المرشحة للمنافسة على اللقب.

ويمنح فوز باور ديناموز على نهضة بركان بيراميدز أفضلية إضافية في سباق الصدارة، خاصة مع اقتراب ختام منافسات دور المجموعات، حيث يسعى الفريق المصري لإنهاء هذا الدور في المركز الأول.

وتقام بطولة دوري أبطال أفريقيا بنظام المجموعات، حيث تم تقسيم 16 فريقًا إلى أربع مجموعات، تضم كل مجموعة أربعة فرق، على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الثمانية.

وفي حال تساوي فريقين أو أكثر في عدد النقاط، يتم الاحتكام إلى نتائج المواجهات المباشرة أولًا، ثم فارق الأهداف، ثم عدد الأهداف المسجلة، وفقًا للوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.
 

باور ديناموز نهضة بركان دوري أبطال أفريقيا دور المجموعات أبطال أفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بوابة الأزهر الالكترونية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الإبتدائية والإعدادية 2026

إمام عاشور

مين الصادق ومين الكذاب ..ناقد رياضي يطالب بالتحقيق في صحة كلام إمام عاشور

الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي

رسميًا.. الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي بعد إطلاق ميزة جديدة

سعر الذهب

1000 جنيه زيادة جديدة| قفزة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

جانب من الفيديو

كنت خايفة عليها.. ننشر اعترفات المتهمة بالتعدي على والدتها بالضرب بالشرقية

جانب من الفيديو

عندها 90 سنة..التحقيق مع المتهمة بالتعدي على والدتها المسنة في الشرقية

نتنياهو ويائير

نجل نتنياهو حاول الاعتداء على والده.. وعاقبه بالإبعاد إلى ميامي

ايمن

خرج لشراء دواء لوالدته وعاد جثة.. جريمة غدر تودي بحياة طالب بـ الإسكندرية.. وابن عمه يروي لحظاته الأخيرة

ترشيحاتنا

العدس

طريقة عمل شوربة العدس التركية

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| مفاجأة عن علاقة الجبن بصحة الدماغ.. فوائد الصوديوم للجسم.. أمينة خليل تخطف الأنظار

دراسة تفجر مفاجأة عن علاقة الجبن بصحة الدماغ

دراسة تكشف مفاجأة عن علاقة الجبن بصحة الدماغ.. تفاصيل غير متوقعة

بالصور

انطلاق تصوير مسلسل "قلب شمس" من بطولة يسرا ومحمد سامي

يسرا ومحمد سامى ومها سليم
يسرا ومحمد سامى ومها سليم
يسرا ومحمد سامى ومها سليم

تدعم صحة العظام.. أفضل فيتامينات تقوي المفاصل

فيتامينات تقوي المفاصل ودعم صحة العظام
فيتامينات تقوي المفاصل ودعم صحة العظام
فيتامينات تقوي المفاصل ودعم صحة العظام

5 ألوان.. تريندات طلاء غرف النوم في عام 2026

ألوان تريند لدهان غرف النوم في 2026
ألوان تريند لدهان غرف النوم في 2026
ألوان تريند لدهان غرف النوم في 2026

آخرها BMW.. ماركات عالمية تسجل أخطر استدعاءات لملايين السيارات

BMW
BMW
BMW

فيديو

ابراهيم الحلقي

الواعظ الصغير على سرير المرض.. قصة الطفل إبراهيم الحلقي

امام عاشور

بين الملاهي والمطاعم.. تطورات أزمة وعقوبة اللاعب أمام عاشور

مصير تطبيقات المراهنات

حظر تطبيقات المراهنات في مصر لحماية الشباب من الخسائر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

المزيد