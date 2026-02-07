دوري أبطال أفريقيا.. باور ديناموز يصعق نهضة بركان في الوقت القاتل ويشعل الصراع في مجموعة بيراميدز

فجر فريق باور ديناموز الزامبي مفاجأة قوية بعدما حقق فوزًا ثمينًا على حساب نهضة بركان المغربي 2-0، في المواجهة التي جمعت الفريقين عصر اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

جاءت المباراة قوية ومتكافئة على مدار شوطيها، قبل أن يحسم الفريق الزامبي اللقاء في الدقائق الأخيرة، مستغلًا التراجع البدني لنهضة بركان، ليسجل هدفين قاتلين غيّرا شكل المجموعة بالكامل.

ظل التعادل السلبي مسيطرًا على نتيجة اللقاء حتى الدقيقة 80، حين نجح رونيل مانيونجا في افتتاح التسجيل لصالح باور ديناموز، بعد هجمة منظمة أربكت دفاعات نهضة بركان، ليمنح أصحاب الأرض أفضلية مهمة في توقيت حاسم.

وفي الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، وفي الدقيقة 92، أطلق برينس مومبا رصاصة الرحمة على آمال الفريق المغربي، بعدما أحرز الهدف الثاني، مؤكدًا انتصار باور ديناموز وحصده ثلاث نقاط غالية في سباق التأهل.

جاءت مواجهة باور ديناموز ونهضة بركان ضمن منافسات المجموعة الأولى، التي تضم فريقي بيراميدز المصري وريفرز يونايتد النيجيري، وهي مجموعة شهدت صراعًا محتدمًا منذ انطلاق البطولة.

ورغم الخسارة، يحتاج نهضة بركان لنقطة للتأهل رسميًا إلى دور الثمانية (ربع النهائي)، مستفيدًا من نتائجه السابقة في دور المجموعات، ليواصل مشواره القاري في البطولة القارية الكبرى.

في المقابل، أعاد باور ديناموز إحياء آماله بقوة بعد هذا الفوز، ليؤكد حضوره كمنافس شرس قبل الجولة الأخيرة، ويشعل المنافسة على ترتيب المجموعة، في ظل تقارب النقاط بين الفرق المتصارعة.

وحظيت المباراة بمتابعة خاصة من جانب نادي بيراميدز، متصدر المجموعة، الذي حسم تأهله بالفعل إلى دور الثمانية، بعدما قدم مشوارًا قويًا في دور المجموعات، جعله أحد أبرز الفرق المرشحة للمنافسة على اللقب.

ويمنح فوز باور ديناموز على نهضة بركان بيراميدز أفضلية إضافية في سباق الصدارة، خاصة مع اقتراب ختام منافسات دور المجموعات، حيث يسعى الفريق المصري لإنهاء هذا الدور في المركز الأول.

وتقام بطولة دوري أبطال أفريقيا بنظام المجموعات، حيث تم تقسيم 16 فريقًا إلى أربع مجموعات، تضم كل مجموعة أربعة فرق، على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الثمانية.

وفي حال تساوي فريقين أو أكثر في عدد النقاط، يتم الاحتكام إلى نتائج المواجهات المباشرة أولًا، ثم فارق الأهداف، ثم عدد الأهداف المسجلة، وفقًا للوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

