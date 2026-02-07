بورتو إف سي يصعد رسميًا إلى دوري القسم الثاني (ب)

حقق نادي بورتو إف سي إنجازًا جديدًا في مسيرته، بعدما صعد رسميًا إلى دوري القسم الثاني (ب)، عقب فوزه المستحق على فريق التل الكبير، ليحسم صدارة المجموعة السابعة ويضمن المقعد الوحيد المؤهل للصعود قبل نهاية المسابقة بأربع جولات كاملة.

هذا الإنجاز لم يأتي من فراغ إنما جاء ثمرة لعمل متكامل داخل نادي بورتو إف سي، اعتمد على رؤية واضحة واستقرار إداري وتنفيذي، ، حيث تم بناء منظومة عمل احترافية انعكست بشكل واضح على أداء الفريق ونتائجه، و الإنجاز المذهل الذي تحقق.

هذا الاستقرار الإداري والتنظيمي وفّر الأساس المناسب للنجاح الفني، والذي كان للجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام أسامة، المدير الفني الحالي للفريق ولاعب نادي الزمالك السابق، دور كبير وأساسي فيه، بعدما نجح في بناء فريق قوي ومتماسك، و قدَّم مستويات رائعة طوال الموسم، ما مكّن الفريق من حسم الصعود مبكرًا.

ويُعد صعود بورتو إف سي خطوة مهمة في مسيرة النادي، ويؤكد طموحه في مواصلة التطور والعمل المنهجي، والمنافسة بقوة خلال المراحل المقبلة، في إطار مشروع يسعى إلى ترسيخ اسم النادي بين الأندية الصاعدة بقوة في الكرة المصرية.