موعد انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف عن وقت الذروة وتحذر من الأتربة
ريال مدريد يعاني.. الركلات الحرة تفقد سحرها بعد رحيل كريستيانو
تشييع جثمان رئيس محكمة جنايات طنطا بمسقط رأسه في المنوفية
نسبة النجاح 59%.. محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية
نائبة وزيرة التضامن: القضاء على الفقر لا يمكن تحقيقه إلا من خلال أنظمة رعاية شاملة
المشاط: حزمة تيسيرات لرواد الأعمال والمبتكرين في ميثاق الشركات الناشئة| تفاصيل
فيفا يدعم توسيع قاعدة كرة القدم النسائية بمصر لكل الأعمار
عالم الزلازل الهولندي يحذر من "مفاجأة" تحدث خلال أيام.. ما القصة؟
ارتفاع سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات
زيلينسكي: واشنطن تضغط لإنهاء الحرب الأوكرانية قبل الصيف
اتحاد الكرة يعلن ضوابط تغطية الصحفيين والمصورين المصريين لبطولة كأس العالم 2026
العراق.. قتلى و جرحى جراء مشاجرة في أحد المقاهي بالنجف الأشرف
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
والدة السباح الطفل يوسف محمد تستغيث لمحاسبة المسئولين عن وفاة ابنها

سارة عبد الله

وجهت والدة السباح الطفل يوسف محمد، استغاثة للرئيس  عبد الفتاح السيسي، بالنظر في واقعة نجلها الراحل، ومحاكمة المتهمين في التسبب بغرقه.

وكتبت والدة السباح يوسف محمد عبر حسابها على فيسبوك: "فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته السيدة انتصار السيسي، خدوا ابني يوسف محمد عبدالملك بشنطته سليم معافي بطل جمهورية معاه ميدلياته الدهب ورجعولي ابني متشرح وفي الكفن قالولي أصل غرق في بطولة الجمهورية للسباحة في استاد القاهرة الدولي وفي الآخر لا يوجد أي مسئولية إدارية ولا تحقيقات إدارية.. رجاء من حضرتك التدخل. يوسف ابن من أبناء مصر بطل رياضي أول جمهورية وأول كأس مصر ..يوسف ولد وحيد كان حلم وأمل وحياة لأسرته.. بناشد حضرتك وبستغيث بحضرتك تجيبلي حق ابني. فأنا لا حول لي ولا قوة".

وكانت قد كشف وزارة الشباب ورياضة تفاصيل إجراءات الجهة الإدارية في واقعة وفاة السباح يوسف محمد.


وجاء بيان وزارة الرياضة كالتالي :

في ضوء ما تم رصده مؤخرًا عبر بعض وسائل الإعلام عن ماهية إجراءات الجهة الإدارية تجاه واقعة فقدان أحد أبطالنا الواعدين، الابن الشهيد يوسف محمد عبد الملك رحمه الله.

فإن الوزارة تؤكد أن بناءً على التنسيق الذي تم مع الاتحاد الدولي لألعاب الماء "اتحاد السباحة"، وما نتج عنه من تجميد لمجلس إدارة الاتحاد المصري للألعاب المائية وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون الاتحاد، جاء متسقًا مع لائحة الاتحاد الدولي، مع الأخذ في الاعتبار عدم تعريض لعبة السباحة للإيقاف، وحفاظًا على المصلحة العامة لممارسي اللعبة، وعدم التعارض مع الإجراءات القضائية المتخذة في هذا الشأن، ودون المساس بحقوق المتوفى، إلى رحمه الله تعالى، أخذًا بعين الجد والاعتبار حقوق بطلنا الراحل وأسرته.

 وتوضح الوزارة أنها ملتزمة باستكمال الإجراءات والقرارات في ضوء ما ستسفر عنه إجراءات التقاضي أولًا، وأيضًا بشأن باقي أطراف المنظومة المرتبطة بالواقعة، ومنها نادي الزهور ومسؤولياته الإدارية، وذلك كله وبما يكفل تحقيق ميزان العدالة وحفظ حقوق ذوي الشأن في الواقعة.
 

