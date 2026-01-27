وزير الرياضة يفتتح الملعب الخماسي بمركزي شباب ميت الخولي وأبو عدوي

افتتح الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الملعب الخماسي بمركزي شباب ميت الخولي وأبو عدي، وذلك ضمن جولة الوزير التفقدية بمحافظة دمياط، وفي إطار خطة الوزارة لتطوير البنية التحتية الرياضية بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية.

وجاء الافتتاح بحضور المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، و النائب محمود مشعل عضو مجلس النواب والدكتور محمد فوزي، مدير مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.

تم تفقد مكونات الملعبين والاطلاع على مستوى التجهيزات، وتفقد الأنشطة والفعاليات التي ينفذها صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي بالتعاون مع الإدارة المركزية لمراكز الشباب (الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب).

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن افتتاح الملاعب الخماسية بمراكز الشباب يأتي ضمن استراتيجية الوزارة الهادفة إلى توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وإتاحة الفرصة أمام الشباب لممارسة الرياضة داخل مجتمعاتهم، بما يسهم في اكتشاف المواهب وصقلها في مختلف الألعاب.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير مراكز الشباب ورفع كفاءتها، باعتبارها مراكز خدمة مجتمعية متكاملة تلعب دوراً محورياً في بناء شخصية الشباب وتعزيز القيم الإيجابية لديهم.

ومن جانبه، أعرب الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، عن تقديره لجهود وزارة الشباب والرياضة في دعم وتطوير مراكز الشباب بالمحافظة، مؤكدًا أن افتتاح هذه الملاعب يمثل إضافة مهمة للبنية الرياضية، ويسهم في زيادة الإقبال على ممارسة الأنشطة الرياضية بين الشباب.

وأشار محافظ دمياط إلى أن المحافظة تحرص على التنسيق الكامل مع وزارة الشباب والرياضة لتوفير كافة سبل الدعم للمنشآت الشبابية والرياضية، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة لشباب دمياط.

وتتضمن جولة وزير الشباب والرياضة بمحافظة دمياط حضور فعاليات ختام دوري مراكز الشباب، وحضور عدد من الأنشطة الرياضية والتنموية، من بينها افتتاح الملعب الأكريليك المتعدد بنظام الطرح الاستثماري، وحضور مباراة كرة اليد لمنتخب دمياط.

وتتضمن الزيارة أيضًا افتتاح حمام سباحة نصف أوليمبي، وصالة الألعاب الرياضية بنادي المستقبل بدمياط الجديدة، إلى جانب تفقد تجهيزات مشروع «كابيتانو مصر» بالقرية الأوليمبية، وإطلاق إشارة بدء ماراثون الجري.

وتُختتم الجولة بمدينة رأس البر، حيث يتفقد الوزير الصالة المغطاة والمدينة الشبابية، ويفتتح حمام السباحة بنادي رأس البر الرياضي.