قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدفاع الروسية: تحرير بلدتين في زابوروجيه وخارجوف والقضاء على 2650 جنديا أوكرانيا
الحكومة تعتزم بناء قاعدة صناعية كبرى للسيارات في مصر باستثمارات عالمية
منع الأطفال .. أزمة في بطولة الجمهورية للجمباز تحت 6 سنوات
ترامب: إيران لا تزال ترغب في إجراء محادثات
استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين .. السعر والرابط
الإعدام شنقا لقاتل أطفال اللبيني ووالدتهم
كارفاخال يثير أزمة غير متوقعة في ريال مدريد والسبب صادم
معرض مركبات وزارة الداخلية.. ابتسامات الأطفال تزين احتفالات عيد الشرطة الـ74
مشهد مرعب.. صاعقة تضرب عشرات المتظاهرين في البرازيل| فيديو
منعا لعودة الإرهاب.. أمريكا و3 دول أوروبية ترحب بتمديد الهدنة بين دمشق و"قسد"
للشباب المقبل على الزواج.. شعبة الذهب تكشف عن مصير الأسعار الفترة المقبلة
جماعات حقوقية: ما لا يقل عن 6126 شخصاً لقوا حتفهم باحتجاجات إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وزير الشباب والرياضة يلتقي مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بدمياط

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
زينب الزغبي

عقد  الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ، لقاءً موسعاً مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بديوان عام المحافظة، لبحث عدد من الملفات المتعلقة بقطاعي الشباب والرياضة، وسبل دعم وتطوير المنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة، بما يسهم في توسيع قاعدة الممارسة الرياضية وتقديم خدمات أفضل لشباب دمياط.

جاء ذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط والنائب وليد التمامى و النائب أمير الصديق عضوا مجلس الشيوخ والنائب محمود مشعل عضو مجلس النواب ، والدكتور محمد فوزي، مدير مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف تطوير البنية التحتية الشبابية والرياضية في مختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن محافظة دمياط تحظى باهتمام خاص ضمن خطة التطوير الشامل لمراكز الشباب والمنشآت الرياضية، بما يضمن تقديم خدمات متنوعة تلبّي احتياجات الشباب وتسهم في اكتشاف المواهب الرياضية.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن التعاون المستمر مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظات يمثل ركيزة أساسية في تنفيذ خطط الوزارة، مؤكدًا حرصه على الاستماع إلى مقترحاتهم ومطالبهم، بما يحقق صالح شباب المحافظة ويعزز دور مراكز الشباب كمراكز خدمة مجتمعية متكاملة.

من جانبه، رحّب الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، بزيارة وزير الشباب والرياضة للمحافظة، مؤكدًا أن هذه الزيارة تعكس اهتمام الدولة بقطاعي الشباب والرياضة، ودعم القيادة السياسية لتطوير المنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظات.

وأوضح محافظ دمياط أن المحافظة تعمل بالتنسيق الكامل مع وزارة الشباب والرياضة لتذليل أي معوقات تواجه تنفيذ المشروعات، وتعظيم الاستفادة من المنشآت القائمة، بما يسهم في توفير بيئة آمنة ومحفزة لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية للشباب.

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور محمد فوزي، مدير مديرية الشباب والرياضة بدمياط، خطة المديرية خلال المرحلة المقبلة، وأبرز المشروعات الجاري تنفيذها لتطوير مراكز الشباب والمنشآت الرياضية على مستوى المحافظة.

وتتضمن جولة وزير الشباب والرياضة بمحافظة دمياط تفقد نادي سيتي كلوب، وافتتاح وحدة الطب الرياضي بمديرية الشباب والرياضة، إلى جانب افتتاح الملعب الخماسي بعدد من مراكز الشباب، منها مركز شباب ميت الخولي ومركز شباب أبو عدوى .

كما يشهد وزير الشباب والرياضة فعاليات ختام دوري مراكز الشباب، وحضور عدد من الأنشطة الرياضية والتنموية، من بينها افتتاح الملعب الأكريليك المتعدد بنظام الطرح الاستثماري، وحضور مباراة كرة اليد لمنتخب دمياط.

كما تتضمن الزيارة افتتاح حمام سباحة نصف أوليمبي وصالة الألعاب الرياضية بنادي المستقبل بدمياط الجديدة، إلى جانب تفقد تجهيزات مشروع «كابيتانو مصر» بالقرية الأوليمبية، وإطلاق إشارة بدء ماراثون الجري.

وتُختتم الجولة بمدينة رأس البر، حيث يتفقد الوزير الصالة المغطاة والمدينة الشبابية، ويفتتح حمام السباحة بنادي رأس البر الرياضي

دمياط وزير الشباب والرياضة محافظ دمياط نواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. بشرى سارة بشأنها الآن

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي على بوابة التعليم الأساسي .. برقم الجلوس

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026 .. ظهرت الآن

صورة ارشيفية

السائق سلم نفسه..تفاصيل جديدة في واقعة قفز طالبة من ميكروباص الإسكندرية

أرشيفية

مفاجآت في التحقيقات مع كتيبة الإعدام.. أجنبيات بالعصابة تمارس الدعـ.ـارة مع تجارة المخدرات

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

أسعار الدواجن

الدواجن تعاود الارتفاع.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء 26 يناير

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

داليا البحيري

داليا البحيري تلفت الأنظار بإطلالة جذابة

علي قد الحب

عرض مسلسل على قد الحب على روتانا دراما

بوستر الفيلم

طرح فيلم crime 101 بالسينمات فبراير المقبل

بالصور

ترامب: إيران لا تزال ترغب في إجراء محادثات

ترامب
ترامب
ترامب

استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين .. السعر والرابط

استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين
استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين
استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين

بعد التشكك فى جمالها.. 10 صور تبرز لـ جيهان الشماشرجي تكشف عن أنوثتها

بعد التشكك فى جمالها .. 10 صور تبرز لـ جيهان الشماشرجى تكشف عن انوثتها
بعد التشكك فى جمالها .. 10 صور تبرز لـ جيهان الشماشرجى تكشف عن انوثتها
بعد التشكك فى جمالها .. 10 صور تبرز لـ جيهان الشماشرجى تكشف عن انوثتها

كيف تكسبين ثقة نفسك خلال أسبوع واحد فقط؟ 7 خطوات عملية لتغيير حياتك

كيف تكسبين ثقة نفسك خلال أسبوع واحد فقط؟ 7 خطوات عملية لتغيير حياتك
كيف تكسبين ثقة نفسك خلال أسبوع واحد فقط؟ 7 خطوات عملية لتغيير حياتك
كيف تكسبين ثقة نفسك خلال أسبوع واحد فقط؟ 7 خطوات عملية لتغيير حياتك

فيديو

مومو الصغير

مومو الصغير يخطف القلوب.. عيد ميلاد فيل يتحول إلى ترند إنساني مؤثر

ماجي بو غصن

جراحة مخ وفقدان ذاكرة.. ماجي بو غصن تكشف أخطر أسرار حياتها الصحية

ياسمين عبد العزيز وخلافها مع احمد العوضي

حقيقة تلميحات ياسمين عبد العزيز لخلافها مع طليقها أحمد العوضي في مسلسلها الجديد

فيروس "نيباه" القـ.ــاتــل

سيئ السمعة.. فيروس قاتل لا علاج له يظهر ويثير القلق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم حكاية وطن اختار أن يقف شامخاً

المزيد