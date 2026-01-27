انطلاق برنامج تدريب القيادات التنفيذية والدينية لمكافحة المخدرات بدمياط

دشن اللواء دكتور طارق بحيري السكرتير العام المساعد فعاليات" برنامج إعداد وتدريب القيادات التنفيذية والدينية لمكافحة المخدرات"، وذلك بمكتبة مصر العامة بدمياط، خلال الفترة من 26 حتى 28 يناير 2026 الجاري بحضور الدكتور إبراهيم عسكر المدير العام لبرامج الوقاية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان

ويأتي البرنامج بتنفيذ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وبالتعاون مع الجهات التنفيذية والدينية بالمحافظة، وبحضور الدكتور إبراهيم عسكر المدير العام للبرامج الوقائية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان،و الدكتور محمد مصطفي دكتور الطب الشرعي، فضلاً عن مشاركة عدد من القيادات التنفيذية، وأئمة المساجد، وقساوسة الكنائس، وممثلي الأوقاف والأزهر الشريف.

على هذا الصعيد أكد القائمون على البرنامج أن التدريب يستهدف رفع كفاءة القيادات المشاركة، وتعزيز دورهم في نشر الوعي المجتمعي بمخاطر تعاطي المواد المخدرة، والتعريف بآليات الوقاية والعلاج، وبناء خطاب توعوي مؤثر يستند إلى أسس علمية ودينية صحيحة.

و الجدير بالذكر أن البرنامج يتضمن عدداً من المحاضرات وورش العمل المتخصصة علي مدار ثلاتة أيام متصلة، حيث تتناول أدوار صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، ورسائل الوقاية، وأنواع المخدرات وتأثيراتها، وآليات التصدي لظاهرة التعاطي، إلى جانب التعريف بالأبعاد القانونية المرتبطة بمكافحة المخدرات وطرق الاكتشاف المبكر.

وصرح السكرتير العام المساعد خلال كلمته أن هذا البرنامج يعد خطوة مهمة نحو دعم الجهود الوطنية لحماية الشباب، وبناء كوادر قيادية واعية قادرة على الإسهام الفعال في تحصين المجتمع، ونشر ثقافة الوعي والمسؤولية داخل مختلف القطاعات بمحافظة دمياط.