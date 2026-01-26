"الشعراء" و"التأهيل الشامل" يحصدان المركز الأول بجوائز التميز الحكومى

شارك الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، ونائبته المهندسة شيماء الصديق، باحتفالية " جائزة مصر للتميز الحكومى" فى دورتها الرابعة والتى اقامتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تحت رعاية الرئيس السيسي، وبتشريف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وحضور لفيف من الوزراء والمحافظة والسيدة عهود الرومى وزيرة الدولة للتطوير الحكومى والمستقبل بدولة الإمارات العربية المتحدة ، وأعلن " محافظ دمياط " ​أن محافظة دمياط شهدت طفرة كبرى في مؤشرات الأداء الحكومي بحصولها على مراكز متقدمة في جائزة مصر للتميز الحكومي؛ حيث تُوجت قرية الشعراء بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في فئة القرى، كما انفرد مركز التأهيل الشامل بدمياط بالمركز الأول بفضل جودة خدماته، فيما حققت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط المركز الثاني المرموق في فئة المراكز والمدن.

​وأضاف أن هذا التفوق جاء ليعكس التزام المحافظة بتطبيق معايير "جائزة مصر للتميز الحكومي" التي انطلقت تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية بهدف تحفيز روح التنافس بين المؤسسات الحكومية، ونشر ثقافة التميز، ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة وفقاً لرؤية مصر 2030.

وتركز الجائزة على تكريم الجهات التي تنجح في تحسين جودة حياة المواطن، وتفعيل منظومة التحول الرقمي، وتطبيق أحدث المعايير العالمية في إدارة الموارد والمشروعات القومية لضمان تقديم خدمات حكومية متميزة وسريعة.

وهنأ " محافظ دمياط " ونائبته الفائزين مؤكدين ​إن هذا الإنجاز المحقق هو ثمرة لجهد متواصل وتنسيق كامل بين كافة الأجهزة التنفيذية في محافظة دمياط، والذين وضعوا التميز هدفاً أساسياً للارتقاء بمنظومة العمل المحلي وتقديم نموذج يحتذى به في الانضباط المؤسسي وخدمة المواطنين