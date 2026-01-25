قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترتيب مجموعة الزمالك قبل المواجهة المصيرية أمام المصري والقنوات الناقلة
عاد مجددا .. كواليس رفض توروب رحيل مهاجم الأهلي فى الميركاتو الشتوي
الشروط وطريقة التقديم.. توافر وظائف حكومية بمجلس الدولة
إقبال جماهيري غير مسبوق في رابع أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب
نصبوا على مواطنين .. القبض على مسئولي 5 شركات لإلحاق العمالة بالخارج
صور جديدة تعيد الجدل حول صحة ترامب بعد ظهور كدمة في يده
خط الدفاع .. اتحاد الكرة يهنئ الرئيس السيسي ووزير الداخلية بعيد الشرطة
نجم الزمالك السابق: الفريق يحتاج مدرب أجنبي جديد
المساءلة أم التوازن؟.. كل ما تريد معرفته عن دور لجنة القيم بمجلس النواب
استجابة لمقترح الرئيس السيسي.. تحرك عاجل من النواب لضبط استخدام الأطفال لمواقع التواصل
سقوط عصابة تستغل الأطفال في أعمال التسول بالقاهرة
مصير غامض لـ رمضان صبحي في الدوري وإفريقيا | ما السبب؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس ميناء دمياط: عيد الشرطة ملحمة سطرتها تضحيات وجهود رجال مخلصين

ميناء دمياط
ميناء دمياط
زينب الزغبي


قدّم اللواء بحري  طارق عدلي عبد الله رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط التهنئة لرجال الشرطة بميناء دمياط برئاسة  العميد فادي سليمان ، وذلك بمناسبة عيد الشرطة ، معربًا عن خالص تقديره واعتزازه بالدور الوطني الذي يضطلع به رجال الشرطة في حماية المنشآت الحيوية والحفاظ على أمن الوطن واستقراره.


وأكد رئيس هيئة ميناء دمياط أن عيد الشرطة يُجسّد ملحمة وطنية خالدة سطّرها رجال الشرطة بتضحياتهم وجهودهم المخلصة عبر تاريخ طويل من العطاء، مشيدًا بما يقدمه رجال شرطة الميناء من أداء احترافي وانضباط دائم يسهم في تأمين الميناء وضمان انتظام حركة العمل داخله.


كما أشاد اللواء بحري طارق عدلي عبد الله بمستوى التعاون والتنسيق القائم بين هيئة ميناء دمياط وشرطة الميناء، والذي يُعد ركيزة أساسية في دعم منظومة الأمن والسلامة، وتهيئة مناخ عمل آمن ومستقر يدعم خطط التطوير المستمرة ويخدم حركة التجارة البحرية .
هذا وقد أناب  اللواء بحرى رئيس الهيئة إدارة العلاقات العامة لتقديم التهنئة لجميع أفراد الشرطة بمواقع خدمتهم داخل الميناء.

دمياط ميناء دمياط عيد الشرطه احتفال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. ترقبوها هنا

الذهب

575 جنيها زيادة للجرام| جنون في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 24 الآن

وزير التربية والتعليم

موعد انتهاء اجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس ..قرار عاجل من التعليم

الزمالك ـ أرشيفية

نجم الزمالك يرد على شائعات انتقاله للأهلي : «دايمًا بجدّد للزمالك»

طلاب

تعليم القاهرة تعلن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم الأحد 25 يناير في الأسواق |فيديو

مانشيستر يونايتد

مواجهات ساخنة.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 25-1-2026 .. والقنوات الناقلة

الأهلي

الميركاتو الشتوي يشتعل | انتهاء الإعارات المحلية للأهلي.. وغموض حول اللاعبين الجُدد

ترشيحاتنا

الزمالك والمصري

خالد الغندور يطرح تساؤلا بشأن مباراة الزمالك والمصري

احمد نبيل كوكا

مصدر: توروب أبلغ كوكا أنه رقم 1 في حساباته بمركز الظهير الأيسر

توتنهام

غضب عارم.. مشجعو توتنهام يطالبون برحيل توماس فرانك

بالصور

احتفالاً بعيد الشرطة.. محافظ الشرقية ومدير الأمن يضعان إكليل الزهور على النصب التذكاري

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يُهنئ رجال الأمن بعيد الشرطةالـ 74

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

3 أيام عطلة.. إجازة 25 يناير2026 بعد قرار مجلس الوزراء

اجازة 25 يناير2026
اجازة 25 يناير2026
اجازة 25 يناير2026

إزالة 181 حالة تعد بالبناء المخالف ورصد بالمتغيرات المكانية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

العندليب الاسمر

العندليب الأبيض يثير غضب أسرة حليم.. تشويه اسم الفنان الراحل يصل للقضاء

الفنان محمود حجازي

أول رد من الفنان محمود حجازي على أزمة ضـ ـرب طليقته

صورة ارشيفية

رعاية المبتسرين: 16مليون جنيه لحماية حديثي الولادة بالمناطق الأكثر احتياجًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

المزيد