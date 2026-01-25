رئيس ميناء دمياط: عيد الشرطة ملحمة سطرتها تضحيات وجهود رجال مخلصين



قدّم اللواء بحري طارق عدلي عبد الله رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط التهنئة لرجال الشرطة بميناء دمياط برئاسة العميد فادي سليمان ، وذلك بمناسبة عيد الشرطة ، معربًا عن خالص تقديره واعتزازه بالدور الوطني الذي يضطلع به رجال الشرطة في حماية المنشآت الحيوية والحفاظ على أمن الوطن واستقراره.



وأكد رئيس هيئة ميناء دمياط أن عيد الشرطة يُجسّد ملحمة وطنية خالدة سطّرها رجال الشرطة بتضحياتهم وجهودهم المخلصة عبر تاريخ طويل من العطاء، مشيدًا بما يقدمه رجال شرطة الميناء من أداء احترافي وانضباط دائم يسهم في تأمين الميناء وضمان انتظام حركة العمل داخله.



كما أشاد اللواء بحري طارق عدلي عبد الله بمستوى التعاون والتنسيق القائم بين هيئة ميناء دمياط وشرطة الميناء، والذي يُعد ركيزة أساسية في دعم منظومة الأمن والسلامة، وتهيئة مناخ عمل آمن ومستقر يدعم خطط التطوير المستمرة ويخدم حركة التجارة البحرية .

هذا وقد أناب اللواء بحرى رئيس الهيئة إدارة العلاقات العامة لتقديم التهنئة لجميع أفراد الشرطة بمواقع خدمتهم داخل الميناء.