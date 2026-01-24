قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ذبحوا طفلا وقطعوا كفيه لفتح مقبرة أثرية .. الإعدام شنقا لـ 3 اشخاص في أسيوط
كأس العالم في مهب السياسة.. مسؤول ألماني ولوروا يقودان دعوات مقاطعة المونديال
قيادات وفدية تعلن دعمها لهاني سري الدين لرئاسة حزب الوفد
لمحاصرة نفوذ طهران.. الولايات المتحدة تطارد الإيرانيين بأمريكا اللاتينية| تقرير خاص
سعر الجنيه الذهب يتخطى الـ 53 ألف جنيه اليوم السبت 24 يناير 2026
مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي تطلق معرضا للتمكين الاقتصادي للمرأة
انهيار أهالي ضحايا الغاز بشبرا الخيمة ونقل الجثامين لدفنها بمسقط رأسهم فى المنوفية
الرئيس السيسي: اللي مش عارف المؤسسة بتاعته فيها أيه يغادر
الرئيس السيسي: مصر لم تتورط في مؤامرات ضد أي دولة بالمنطقة
هنقابل ربنا كلنا..الرئيس السيسي يمازح وزير الخارجية ومؤسسات الدولة
حبس رمضان صبحي سنة مع إيقاف التنفيذ في اتهامه بالتزوير
الرئيس السيسي: مصر تساوى جميع مواطنيها دون أى تفرقة أو تمييز
محافظات

تعليم دمياط يطلق شرارة "أولمبياد المدارس" لاستثمار طاقات الطلاب خلال الإجازة

تعليم دمياط
تعليم دمياط
زينب الزغبي

أطلق  ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، شارة البدء لمبادرة "أولمبياد مدارس دمياط"، وذلك خلال اجتماع موسع عقده اليوم بمقر المديرية ضم كوكبة من مسؤولي الموهوبين والتعلم الذكي، ورجال العلاقات العامة والإعلام بمختلف الإدارات التعليمية والمديرية.

واستعرض " وكيل الوزارة "، الرؤية المتكاملة للأولمبياد التي تسعى  لإحداث طفرة في النشاط الطلابي من خلال استغلال فترة إجازة نصف العام الدراسي في أنشطة هادفة تجمع بين المتعة والتعلم، مؤكداً أن المبادرة ليست مجرد تنافس عابر، بل هي استراتيجية وطنية لبناء الشخصية المتكاملة للطالب.

وشهد الاجتماع نقاشاً ثرياً اتسم بالشفافية والمكاشفة، حيث طرح "وكيل الوزارة" آليات التنفيذ المبتكرة واستمع بإنصات لكافة التساؤلات والعقبات اللوجستية والفنية التي قد تواجه الإدارات في الميدان، موجهاً بوضع حلول فورية وتذليل كافة الصعاب لضمان وصول المبادرة لكل طالب في كافة ربوع المحافظة، مع التركيز على بث روح التعاون والتشارك بين فرق العمل لتذوب الفوارق الفردية في بوتقة العمل الجماعي الذي يستهدف تحقيق إنجاز ملموس يليق باسم ومكانة مديرية التربية والتعليم بدمياط.

​وشدد  "ياســر عمــاره" خلال اللقاء على أن الفلسفة الجوهرية لهذا الأولمبياد ترتكز على مبدأ "الإمتاع والتعلم"، مشيراً إلى أن إجازة نصف العام يجب أن تتحول إلى مساحة حرة يمارس فيها الطلاب هواياتهم في مجالات الثقافة والفنون  والابتكار العلمي والألعاب الرياضية بعيداً عن ضغوط المناهج التقليدية، وهو ما يساهم في اكتشاف الكنوز البشرية والمواهب الدفينة التي تزخر بها مدارس دمياط.

كما وجه "عمـــاره" تعليمات لكافة مديري الإدارات والمدارس بضرورة تهيئة البيئة المدرسية وتحويلها إلى أماكن جاذبة تضفي البهجة والسرور على نفوس الطلاب، مؤكداً أن تجهيز الملاعب والقاعات لاستقبال الفرق الطلابية يجب أن يتم بمعايير جمالية تجعل من المدرسة "بيتاً ثانياً" حقيقياً، مما يعزز من قيم الانتماء والولاء  لدى النشء، ويربطهم بمؤسساتهم التعليمية برباط من الحب والشغف.

واختتم "وكيل الوزارة" الاجتماع بدعوة كافة المشاركين للعمل بروح الفريق الواحد وتحويل المدارس إلى خلايا نحل لا تهدأ، لتكون دمياط نموذجاً يحتذى به في استثمار العطلات المدرسية بشكل احترافي يخدم المنظومة التعليمية وبناء الإنسان المصري.

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

