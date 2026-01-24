صحة دمياط تطلق استبيانًا لقياس رضا المرضى عن الخدمات الطبية

أعلنت مديرية الشئون الصحية بدمياط ، عن إطلاق استبيان إلكتروني لقياس رضا المرضى عن مستوى الخدمات الصحية بمستشفيات المديرية.

ودعت المديرية المرضى والمرافقين للمشاركة في الاستبيان عبر الرابط التالي:

https://forms.gle/fYff2yLGomsq8Em97

يستهدف الاستبيان تقييم مستوى الخدمات في الاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية والأقسام الداخلية والتعامل مع الفرق الطبية والإدارية، ويساعد على تحديد نقاط القوة ومجالات التحسين داخل المستشفيات.

وأكد الدكتور محمد عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بدمياط ، أن إطلاق هذا الاستبيان يأتي ضمن جهود تطبيق منظومة الجودة والتحسين المستمر للخدمات الصحية، وأن رأي المرضى يمثل عنصرا أساسيا في تطوير الأداء وتحسين جودة الرعاية الطبية، وأن نتائج الاستبيان سيتم التعامل معها بجدية لوضع خطط تصحيحية فورية تحقق رضا المواطنين.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن جميع البيانات التي يتم إدخالها سرية تمامًا وتُستخدم فقط لأغراض التقييم والتطوير، مؤكداً استمرار المديرية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة الخدمات وتحسين تجربة المرضى داخل المنشآت الصحية.