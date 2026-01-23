زراعة 690 شجرة بمدينة دمياط ضمن مبادرة في كل شارع شجرة

استكملت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط برئاسة سمير عتريس، ومتابعة المهندس على البيومي نائب رئيس الوحدة المحلية ورئيس فريق الاستدامة الخضراء والابتكار، تمت زراعة نحو ٦٩٠ شجرة بمختلف الأنواع بمناطق عديدة بمدينة دمياط ضمن مبادرة " فى كل شارع شجرة " بالشراكة مع المجتمع المدني والبنك الاخضر والمهندس محمد الدالي مدير إدارة البيئة.

تم تنفيذ أعمال الزراعة بمحيط مستشفى دمياط التخصصى، وطريق شطا ، ومحيط مدرسة عز الدين الشامى ، حى ثان بالشهابية، وترعة البلامون بالسنانية، محيط مدرسة النور والأمل بشطا والخياطة ومحيط شركة الكهرباء.

كما أعلنت الوحدة المحلية عن استكمال تلك الأعمال للتوسع بالمساحات الخضراء، والحفاظ على البيئة وجودة الهواء وتحقيق معايير الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر بدمياط.

وتناشد محافظة دمياط المواطنين بالمشاركة الفعالة فى هذه المبادرات وزراعة الأشجار بمحيط منازلهم للحفاظ على بيئة نظيفة وللتواصل والمشاركة الاتصال على الرقم 01095856066.