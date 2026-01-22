ميناء دمياط يستقبل 60 ألف طن قمح في سفينة قادمة من روسيا

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 5 سفن .. بينما غادر عدد 7 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 28 سفينة ، منها السفينة ( WADI ALKARM ) و التي ترفع علم مصر ويبلغ طولها 229 م وعرضها 32 م القادمة من روسيا و على متنها حمولة تقدر بـ 60500 طن من القمح لصالح القطاع العام .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 20262 طن تشمل : 3650 طن كلينكر و 6626 طن جبس بودرة معبأ و 5066 طن يوريا و 4920 طن بضائع متنوعة .

كما أوضح البيان أنه قد بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 47691 طن تشمل : 22112 طن ذرة و 6500 طن سكر و 7402 طن حديد و 1264 طن خشب زان و 2275 طن رخام و 2291 طن قمح و 597 طن بازلاء و 5250 طن بضائع متنوعة .

بينما أشار البيان إلى أنه قد بلغت حركة الصادر من الحاويات 1166 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 747 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3620 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 53536 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 35725 طنًا . ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 4951 حركة .