موعد ليلة النصف من شعبان 2026.. اعرف فضلها وحكم صيام يومها
بطلب من ترامب.. الفاتيكان يدرس دعوة البابا ليو الرابع عشر للانضمام إلى "مجلس سلام غزة"
إطلاق هاتف أوبو Reno15 FS الجديد.. قوة وأداء وسعر منافس
ترامب يعلن قبول بوتين الانضمام إلى مجلس السلام
لن نتسرع في التفاؤل.. ألمانيا تعلق من جديد على أزمة ترامب وجرينلاند
مليارديرة مدانة بالاحتيال.. إليزابيث هولمز تلتمس العفو من ترامب
صفقة هجومية.. عودة الفاخوري يوقع على عقود الانضمام للأهلي
أشرف عبد العزيز ينسحب من الدفاع عن رمضان صبحي.. والسبب الأهلي
الجنائية الدولية تطارده.. نتنياهو يتخلف عن توقيع مجلس السلام خوفا من اعتقاله
إعارة مجانية.. مدحت شلبي يكشف آخر تطورات صفقة حمزة عبد الكريم مع برشلونة
حكم صيام النصف الثاني من شعبان.. الأزهر يحدد 3 حالات يجوز فيها الصوم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

ميناء دمياط يستقبل 60 ألف طن قمح في سفينة قادمة من روسيا

ميناء دمياط
ميناء دمياط
زينب الزغبي

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 5 سفن .. بينما غادر عدد 7 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 28 سفينة  ، منها السفينة ( WADI ALKARM ) و التي ترفع علم مصر ويبلغ طولها 229 م وعرضها 32 م القادمة من روسيا و على متنها حمولة تقدر بـ 60500 طن من القمح لصالح القطاع العام .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 20262 طن تشمل :  3650 طن كلينكر و 6626 طن جبس بودرة معبأ و 5066 طن يوريا و 4920 طن بضائع متنوعة .

كما  أوضح البيان أنه قد بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 47691 طن تشمل : 22112 طن ذرة و 6500 طن سكر و 7402 طن حديد و 1264 طن خشب زان و 2275 طن رخام و 2291 طن قمح و 597 طن بازلاء و 5250 طن بضائع متنوعة .

بينما أشار البيان إلى أنه قد بلغت حركة الصادر من الحاويات 1166 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 747 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3620 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 53536 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 35725 طنًا . ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 4951 حركة .

دمياط محافظة دمياط ميناء دمياط سفن

