"شرارة تغيير" تقودها 9 أندية.. الإيمان يطلق دعوة تاريخية لتأسيس أول اتحاد مصري لرياضات الصم

​في خطوة تاريخية تهدف إلى تمكين أبطال الإرادة، وجه نادي الإيمان، الدعوة غدا الأحد، لعدد من الأندية المصرية لعقد اجتماع الجمعية التأسيسية لإنشاء "الاتحاد المصري لرياضات الصم"، ليكون مظلة رسمية ترعى المواهب وتدفع برياضات الصم نحو منصات التتويج الدولية.

​يأتي ذلك في إطار استراتيجية الدولة المصرية لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وبدعم رسمي من الجهة الإدارية، حيث وافق الدكتور محمود فوزي مدير مديرية الشباب والرياضة، على استضافة هذا الاجتماع المرتقب بمركز شباب "صقر قريش"، مؤكدا على تقديم كافة التسهيلات لضمان خروج الجمعية التأسيسية بما يليق بالرياضة المصرية.

​تحالف الأندية التسعة

​شهدت الدعوة استجابة واسعة من أندية عريقة من مختلف محافظات الجمهورية، حيث أعلنت 9 أندية مشاركتها الرسمية في وضع حجر الأساس للاتحاد وهي:

نادي الإيمان (صاحب المبادرة)

• ​أندية المنيا: (نادي مغاغة، نادي مطاي)

• ​أندية الغربية: (نادي الهدف بطنطا، نادي صيد المحلة، نادي قحافة بطنطا)

​أندية الصعيد والدلتا: (نادي قنا، نادي شبين القناطر، نادي شباب المنوفية)