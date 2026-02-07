الأهلي في اختبار جديد أمام شبيبة القبائل.. عقدة الملاعب الجزائرية وتحدي الصدارة

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم السبت لمتابعة اللقاء المصيري الذي يجمع الأهلي المصري مع شبيبة القبائل الجزائري على استاد حسين آيت أحمد بمدينة تيزي أوزو، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

عقدة الملاعب الجزائرية تطارد الأهلي

يدخل الأهلي المواجهة وسط تحدٍ تاريخي يتمثل في تحقيق الفوز داخل الجزائر، وهو ما لم ينجح فيه الفريق بدوري أبطال أفريقيا منذ عام 2005، عندما انتصر على اتحاد العاصمة في دور الـ16. ومنذ ذلك الحين، خاض المارد الأحمر 8 مباريات أمام الأندية الجزائرية خارج أرضه، انتهت بـ 5 تعادلات و3 هزائم.

كما خسر الأهلي لقب السوبر الأفريقي 2015 في الجزائر أمام وفاق سطيف بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، لتظل الملاعب الجزائرية تمثل عقدة تاريخية للفريق الأحمر.

نتائج متباينة في الجولة الماضية

شهدت الجولة السابقة نتائج متباينة للفريقين حيث تعادل الأهلي خارج ملعبه مع يانج أفريكانز التنزاني بنتيجة 1-1، فيما تلقى شبيبة القبائل هزيمة مؤلمة أمام الجيش الملكي المغربي بهدف دون رد ما يزيد من دوافع الفريق الجزائري لتعويض تعثره.

صراع النقاط في المجموعة الثانية

يتصدر الأهلي المجموعة الثانية من دوري أبطال أفريقيا برصيد 8 نقاط، بينما يحتل يانج أفريكانز المركز الثاني برصيد 5 نقاط وبنفس الرصيد يأتي الجيش الملكي في المركز الثالث في حين يتذيل شبيبة القبائل الترتيب برصيد نقطتين الأمر الذي يمنح المباراة طابعًا تنافسيًا قويًا، في ظل سعي كل فريق لتحقيق أهدافه.

لقاء لا يقبل القسمة على اثنين

تحمل المباراة أهمية كبيرة لكلا الفريقين؛ فالأهلي يسعى لتأكيد صدارته والاقتراب من حسم بطاقة التأهل بينما يتمسك شبيبة القبائل بفرصه الأخيرة في المنافسة ما يجعل المواجهة مفتوحة على كل الاحتمالات حتى صافرة النهاية.