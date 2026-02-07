الطاقة الذرية: توقف توليد الكهرباء من المحطات النووية الأوكرانية| اعرف السبب

أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن جميع محطات الطاقة النووية في أوكرانيا أوقفت توليد الكهرباء عقب الضربات الروسية الأخيرة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: “السلامة النووية باتت تحت تهديد خطير بعد توقف محطات توليد الكهرباء نتيجة الضربات الروسية”.

وفي وقت سابق، أصيب تسعة مدنيين بجروح في منطقة خيرسون الأوكرانية خلال الـ 24 ساعة الماضية نتيجة للهجمات الروسية.



وأعلن أولكسندر بروكودين، رئيس الإدارة العسكرية الأوكرانية في خيرسون: "أصيب تسعة أشخاص بجروح نتيجة العدوان الروسي"، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وأوضح أن خيرسون و 26 منطقة أخرى تعرضت الهجمات الروسية بطائرات مسيرة، ونفذ غارات جوية، وقصفها بالمدفعية.



واستهدف الجيش الروسي البنية التحتية الحيوية والاجتماعية والمناطق السكنية ، مما أدى إلى إلحاق أضرار بثلاثة مبانٍ شاهقة وثمانية منازل خاصة.