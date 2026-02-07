أوكرانيا: إصابة مدنيين بسبب الهجمات الروسية على خيرسون

أصيب تسعة مدنيين بجروح في منطقة خيرسون الأوكرانية خلال الـ 24 ساعة الماضية نتيجة للهجمات الروسية.



وأعلن أولكسندر بروكودين، رئيس الإدارة العسكرية الأوكرانية في خيرسون: "أصيب تسعة أشخاص بجروح نتيجة العدوان الروسي"، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.



وأوضح أن خيرسون و 26 منطقة أخرى تعرضت الهجمات الروسية بطائرات مسيرة، ونفذ غارات جوية، وقصفها بالمدفعية.



واستهدف الجيش الروسي البنية التحتية الحيوية والاجتماعية والمناطق السكنية ، مما أدى إلى إلحاق أضرار بثلاثة مبانٍ شاهقة وثمانية منازل خاصة.



وفي وقت سابق أعلنت شركة الكهرباء الأوكرانية عن انقطاع كبير في الكهرباء بمناطق متعددة من البلاد جراء الاستهداف الروسي لمنشات الطاقة.