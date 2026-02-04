قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

سفراء الاتحاد الأوروبي يقتربون من التوصل إلى اتفاق بشأن قرض أوكرانيا

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
أ ش أ

قال ثلاثة دبلوماسيين اليوم الأربعاء إن سفراء الاتحاد الأوروبي يقتربون من التوصل إلى اتفاق بشأن قرض بقيمة 90 مليار يورو لتمويل دفاع أوكرانيا بفضل مسودة اتفاق تشير إلى مشاركة دول ثالثة في صفقات الأسلحة.

ومن المقرر أن يجتمع السفراء الأوروبيون بعد ظهر اليوم الأربعاء لإنهاء المحادثات بعد أسبوع من المفاوضات العثرة.

وكانت العقبة الأخيرة هي تحديد كيفية مشاركة الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في عقود الدفاع الممولة من القرض. ووفقا لمسودة الاتفاق التي أطلعت عليها مجلة /بولتيكو/، سيتم السماح لأوكرانيا بشراء أسلحة رئيسية من بلدان، تشمل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، في حالة عدم توفر منتج مكافئ في الاتحاد الأوروبي أو في حالة وجود حاجة ملحة لذلك.

جدير بالذكر أن فرنسا قادت الجهود الرامية إلى ضمان حصول دول الاتحاد الأوروبي، التي تدفع فوائد القرض، على أقصى استفادة من عقود الدفاع.

دبلوماسيين الاتحاد الأوروبي تمويل الأسلحة

من الافطار للسحور.. خطة كاملة لانقاص الوزن فى شهر رمضان
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مغلي بذور الكرفس ؟

بتزيد في الشتا.. طريقة علاج التهابات اللثة

أقل من مليون و500 ألف.. أفضل 5 سيارة SUV "زيرو"

