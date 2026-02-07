بعد فوز باور ديناموز.. ترتيب مجموعة بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا

حقق فريق باور ديناموز الزامبي فوزا مهما علي نظيره فريق نهضة بركان المغربي في بطولة دوري أبطال إفريقيا بهدفين دون رد.

ويلتقي فريق بيراميدز مع نظيره ريفرز يونايتد في تمام السادسة مساء غد الأحد ضمن منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا علي استاد جودسويل .

ويتصدر نادي بيراميدز صدارة المجموعة الاولي برصيد 10 نقاط من 4 مباريات حقق 3 انتصارات وتعادل وحيد.

بينما يليه نهضة بركان برصيد 7 نقاط حيث لعب 5 مباريات حقق الفوز في مبارتين وتعادل وحيد بينما خسر لقائيين .



ويحتل باور دينامووز المركز ال3 بنفس عدد النقاط من انتصارين وتعادل وخسارتين.

فيما يتذيل ريفرز يونايتد جدول ترتيب المجموعة الأولي من 4 مباريات تعادل في لقاء وخسر 3 مباريات برصيد نقطة وحيدة