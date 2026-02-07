آلان أير: مطالب أمريكا من إيران محددة لكن نتائج التفاوض غير محسومة

قال آلان أير، كبير مسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية سابقًا، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن مؤخرًا أن تركيزه ينصب حاليًا على الصفقة النووية، مشيرًا إلى أن عددًا من أعضاء الإدارة الأمريكية بات لديهم حد أدنى من المطالب تجاه إيران، تشمل وقف عمليات تخصيب اليورانيوم، وفرض قيود صارمة على برامج الصواريخ والقذائف الباليستية.

التفاوض حول البرنامج النووي

وأوضح آلان أير، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن إيران كانت على مدار سنوات ترفض التفاوض حول برنامجها النووي، وتتمسك بحقها في تخصيب اليورانيوم، وعدم التراجع عن هذا المسار، إلا أن التطورات الأخيرة قد تفرض واقعًا مختلفًا، خاصة بعد تعرض عدد من المنشآت النووية الإيرانية للتدمير خلال الحرب السابقة مع إسرائيل العام الماضي.

وأشار إلى أن هذه المعطيات قد تفتح نافذة فرص جديدة خلال الفترة المقبلة، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الصورة لا تزال غير واضحة، ولا يمكن الجزم حتى الآن ما إذا كان أي من الطرفين مستعدًا بالفعل لإحداث تغيير جذري في مواقفه، مؤكدًا أن المسار التفاوضي رغم إيجابيته، لا يزال في مراحله الأولى ويتطلب وقتًا واختبارات سياسية معقدة.