رئيس الوزراء يشهد احتفالية طرح ترددات جديدة لشركات المحمول بـ3 مليارات دولار
قلب ولدي عليا حجر.. مسنة الشرقية ابنتها ضربتها بالمقشة وتتوسل للإفراج عنها
صفقة تسليح ضخمة لتايوان تثير توترا جديدا بين واشنطن وبكين
خبير إيراني: طهران ترفض التفاوض مع واشنطن تحت التهديد وفرض العقوبات
مرتضي منصور يكشف عن اسم وموعد برنامجه الجديد على السوشيال ميديا
اعتبارا من الاثنين| الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين وتحذر من ظاهرة جوية غداً
تفاصيل إنشاء 3 محطات للأرصاد الجوية لإمداد مزارعي الوادي الجديد ببيانات لحظية
برلماني يعلن تأييده لمقترح تقنين التبرع بالجلد بعد الوفاة: خطوة إنسانية تنقذ مصابي الحروق
مفاجأة بشأن سحب استضافة كأس العالم 2026 من أمريكا.. هل يحدث؟
برشلونة يضيف الثاني في شباك ريال مايوركا بأقدام لامين يامال
تعاون ثلاثي مع تركيا ولبنان .. ألمانيا تطرح تمويلا لإعادة اللاجئين السوريين لوطنهم
القبض على عاملين تبادلا الضرب والاتهامات في مشاجرة بسوهاج
آلان أير: مطالب أمريكا من إيران محددة لكن نتائج التفاوض غير محسومة

محمد البدوي

قال آلان أير، كبير مسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية سابقًا، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن مؤخرًا أن تركيزه ينصب حاليًا على الصفقة النووية، مشيرًا إلى أن عددًا من أعضاء الإدارة الأمريكية بات لديهم حد أدنى من المطالب تجاه إيران، تشمل وقف عمليات تخصيب اليورانيوم، وفرض قيود صارمة على برامج الصواريخ والقذائف الباليستية.

التفاوض حول البرنامج النووي

وأوضح آلان أير، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن إيران كانت على مدار سنوات ترفض التفاوض حول برنامجها النووي، وتتمسك بحقها في تخصيب اليورانيوم، وعدم التراجع عن هذا المسار، إلا أن التطورات الأخيرة قد تفرض واقعًا مختلفًا، خاصة بعد تعرض عدد من المنشآت النووية الإيرانية للتدمير خلال الحرب السابقة مع إسرائيل العام الماضي.

وأشار إلى أن هذه المعطيات قد تفتح نافذة فرص جديدة خلال الفترة المقبلة، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الصورة لا تزال غير واضحة، ولا يمكن الجزم حتى الآن ما إذا كان أي من الطرفين مستعدًا بالفعل لإحداث تغيير جذري في مواقفه، مؤكدًا أن المسار التفاوضي رغم إيجابيته، لا يزال في مراحله الأولى ويتطلب وقتًا واختبارات سياسية معقدة.

صيام البشرة ترند جديد يمنح الجلد الراحة والنضارة.. دون مستحضرات

هيونداي توسان الجديدة تستعد لمنافسة تويوتا RAV4 ومازدا CX-5

خطوات بسيطة.. طريقة عمل طاجن تورلي بالدجاج

انطلاق تصوير مسلسل "قلب شمس" من بطولة يسرا ومحمد سامي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

