ترامب يخطط لعقد اجتماع للقادة في مجلس السلام بغزة في 19 فبراير
مقابلتش صالح جمعة .. إعلامي يوجه رسالة قوية لـ إمام عاشور
دنيا سمير غانم تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة باللون الأبيض | شاهد
نجحت خارج مصر.. عبد الستار صبري: عدم انضمامي للأهلي والزمالك «ميزة»
قيمة معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة 2026 وموعد صرف فبراير
اليوم .. محاكمة 10 متهمين في قضية الخلية الإعلامية
إصدار محدود.. تويوتا GR يارس RR بتحديثات رياضية | صور
ماسك البطاطس للشعر غني بـ سر طبيعي للتقوية ولمعان خيالي
مقتـ.ل31 مسلما بمسجد.. داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم إرهابي في باكستان
زيزو يبدأ برنامج التأهيل بعد الإصابة اليوم في الأهلي
سعر أشهر عيار ذهب اليوم السبت 7-2-2026
زخم استثماري قوي.. الفضة تحطم أرقامًا قياسية وتصبح ثاني أكبر أصل في العالم
توك شو

النووي الإيراني بين الضغط والدبلوماسية.. كيف يفكر الجمهوريون والديمقراطيون؟

ارشيفية
ارشيفية
عبد الخالق صلاح

استعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، في تقرير لها، أوجه الانقسام الحاد داخل واشنطن بشأن كيفية التعامل مع الملف النووي الإيراني، رغم اتفاق الجمهوريين والديمقراطيين على هدف واحد يتمثل في منع إيران من امتلاك سلاح نووي. غير أن الخلاف الحقيقي يبدأ، بحسب التقرير، فور الانتقال من مربع الهدف إلى مربع الوسيلة.

وأوضح التقرير أن الجمهوريين يميلون إلى النهج الصدامي المعروف بسياسة "الضغط الأقصى"، معتبرين أن فرض عقوبات اقتصادية صارمة دون هوادة كفيل بإجبار طهران على التراجع. ويشكك هذا التيار في جدوى أي مسار دبلوماسي لا يتناول بوضوح برنامج الصواريخ الباليستية أو النفوذ الإيراني في الإقليم، محذرًا من أن اتفاقًا يتجاهل هذه الملفات قد يكون أكثر خطورة من غياب الاتفاق نفسه. وفي هذا السياق، لا يغيب الخيار العسكري عن الخطاب الجمهوري، مع التلويح بإمكانية تفعيل آلية "الزناد" لإعادة فرض العقوبات الأممية.

في المقابل، يراهن الديمقراطيون على الدبلوماسية باعتبارها الخيار الأقل كلفة والأكثر قابلية للاحتواء. ومن وجهة نظرهم، تبقى العودة إلى الاتفاق النووي أو خطة العمل الشاملة المشتركة أداة ضرورية لضبط البرنامج النووي الإيراني، من خلال رقابة دولية صارمة ونظام تفتيش يمنع الانزلاق نحو التخصيب العسكري. ومع ذلك، لا يخفي هذا التيار رغبته في التوصل إلى اتفاق "أطول وأقوى" يعالج الثغرات الزمنية التي شابت الاتفاق السابق.

وأشار التقرير إلى أن المشهد ازداد تعقيدًا في ضوء التطورات الأخيرة، خاصة مع وصول إيران إلى مستويات تخصيب تقترب من 60%، ما جعل الحديث عن القدرة النووية العسكرية أقرب إلى الواقع منه إلى السيناريو النظري. هذا التطور دفع الحزبين، رغم خلافاتهما، إلى تشديد الضغوط، بالتزامن مع تحركات أوروبية لإعادة تفعيل أدوات عقابية كانت مجمدة.

وبينما تُستأنف المفاوضات بين طهران وواشنطن في سلطنة عُمان في محاولة لاحتواء التصعيد وتفادي مواجهة مفتوحة، يظل التساؤل مطروحًا بقوة حول ما إذا كانت الدبلوماسية لا تزال قادرة على كبح الطموح النووي الإيراني، أم أن منطق التصعيد بات أقرب إلى فرض نفسه.

القاهرة الإخبارية إيران طهران

وزارة الأوقاف

الأوقاف تحسم الجدل حول تشغيل مكبرات الصوت الخارجية في المساجد برمضان

أسعار السجائر اليوم

أسعار السجائر اليوم كليوباترا بعد قرار الزيادة الجديدة للمستورد

أسعار الذهب

200 جنيه خلال ساعة.. قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

انتهاء فصل الشتاء 2026

لعشاق الصيف.. موعد انتهاء فصل الشتاء 2026 فلكيًا

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 7-2-2026 فى مصر | كل الأعيرة والجنيه

ياميش رمضان

ياميش رمضان بـ بطاقة التموين | الإعلان عن خبر سار لهذه الفئات

أسامة رسلان

الأوقاف: لا قرارات جديدة بشأن مكبرات صوت قرآن الفجر والمغرب قبل رمضان| خاص

عمرو أديب

الجايزة كيلو بانيه | إعلان صادم من عمرو أديب على الهواء

انهيار سور بدير أبو فانا

مصرع 4 أشخاص وإصـابة 2 في انهيار سور داخل دير أبوفانا بالمنيا… تفاصيل

وقفة سودانية

وقفة سودانية في أوروبا تكسر الصمت حول حرب تجاوزت ألف يوم

فتاوى وأحكام| غسل الجمعة.. اعرف حكمة ووقته وكيفيته.. هل يجب استئذان الزوج قبل صيام قضاء أيام رمضان؟.. الأزهر يجيب.. كيف تتطهر النفوس وتزكو القلوب؟.. خطيب المسجد الحرام يوصي بـ5 أمور

ماسك البطاطس للشعر غني بـ سر طبيعي للتقوية ولمعان خيالي

طاجن السمان بالفريك.. وصفة شهية غنية بالفوائد الغذائية الصحية

فوائد حب العزيز الصحية .. اكتشف 8 كنوز مفيدة للجسم منذ آلاف السنين

طبيب يفجر مفاجأة صادمة: هذا الطعام اليومي خطر ويرهق البنكرياس

طلاق الفنانة مها نصار 

انفصال بين الجدل و الصمت.. حقيقة طلاق الفنانة مها نصار

البلوجر روح

القصة الكاملة لمحاولة إنهاء حياة البلوجر روح في بث مباشر.. تفاصيل صادمـ.ـة

مصطفى بكري

مصطفى بكري : السهام توجه لأي شخص ناجح في هذا البلد .. فيديو

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

