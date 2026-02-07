أكسيوس: ويتكوف وكوشنر يزوران حاملة الطائرات «أبراهام لينكولن» في رسالة موجهة لإيران

كشف موقع «أكسيوس» الأمريكي أن كلًا من ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر قاما بزيارة إلى حاملة الطائرات الأمريكية «أبراهام لينكولن» في بحر العرب، برفقة قائد القيادة المركزية الأمريكية، في خطوة تحمل دلالات سياسية وعسكرية مهمة، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”.

وأوضح الموقع أن الزيارة تأتي في توقيت حساس، بالتزامن مع المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل رسالة مباشرة إلى طهران بشأن جدية واشنطن واستعدادها لاستخدام أدوات الضغط المختلفة بالتوازي مع المسار التفاوضي.

السياسة الأمريكية تجاه الملف الإيراني

وأشار «أكسيوس» إلى أن حاملة الطائرات «لينكولن» يُتوقع أن تكون رأس الحربة في أي هجوم أمريكي محتمل ضد إيران، في حال فشل الجهود الدبلوماسية، ما يعكس تصعيدًا محسوبًا في السياسة الأمريكية تجاه الملف الإيراني.