خلافات أسرية| كشف ملابسات تعدي ضابط بالمعاش على طليقته

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تفاصيل الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي حول اعتداء ضابط بالمعاش على زوجته بالقاهرة تبين من التحريات والتحقيقات وجود خلافات أسرية بين الطرفين حرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة للتحقيق .

ضابط بالمعاش يعتدي على طليقته بالقاهرة

يأتي ذلك في إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر إحدى السيدات من زوجها "ضابط شرطة بالمعاش" لتعديه عليها ونجلها بالسب والضرب وتهديدهما بسلاح ناري وطردهما من مسكن الزوجية بالقاهرة.

بالفحص تبين وجود خلافات بين الشاكية والمشكو فى حقه "طليقها" ، ومحرر بشأنها عدة محاضر "منظورة أمام القضاء"تم إتخاذ الإجراءات القانونية. وتولت النيابة العامة التحقيق