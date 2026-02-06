دوري أبطال إفريقيا.. قائمة بيراميدز لمواجهة ريفيرز يونايتد

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة رحلة الفريق إلى نيجيريا لمواجهة ريفرز يونايتد في دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على ريفرز النيجيري في السادسة من مساء الأحد على ملعب جودسويل أكابيو في مدينة أويو بنيجيريا في خامس جولات دور المجموعات لدوري الأبطال.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - زياد هيثم

خط الدفاع: محمود مرعي - أسامة جلال - كريم حافظ

خط الوسط: مصطفى فتحي - أحمد توفيق - حامد حمدان - مهند لاشين - محمود زلاكة - وليد الكرتي - ناصر ماهر - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - عودة فاخوري - باسكال فيري

خط الهجوم: مروان حمدي

وتغادر بعثة بيراميدز اليوم بطائرة خاصة وفرتها إدارة النادي مباشرة إلى نيجيريا استعدادا لخوض اللقاء الهام.