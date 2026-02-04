رئيس سموحة يهنئي اللاعبين عقب الفوز على بيراميدز

حرص الدكتور محمد بلال رئيس نادي سموحة على تهنئة الفريق الأول لكرة القدم عقب تحقيق الفوز على منافسه بيراميدز 2-1 في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

وتوجه الدكتور محمد بلال إلى غرفة خلع الملابس لتهنئة الجهاز الفني واللاعبين على الأداء والنتيجة، مشيدًا بروحهم القتالية ومطالبًا بمواصلة الانتصارات لتحقيق مركز متقدم في جدول الدوري.

بتلك النتيجة يتجمد رصيد بيراميدز في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 28 نقطة، فيما رفع سموحة رصيده إلى 25 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري.

تشكيل سموحة ضد بيراميدز

في حراسة المرمى: أحمد ميهوب

خط الدفاع: ميدو مصطفى – محمد دبش – محمد رجب – عبد الرحمن عامر

خط الوسط: عمرو السيسي – سمير فكري – خالد الغندور – أحمد فوزي

خط الهجوم: صامويل أمادي – بابي بادجي

تشكيل بيراميدز ضد سموحة

في حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي – أحمد سامي – محمد الشيبي – كريم حافظ

خط الوسط: مهند لاشين – محمود زلاكة – وليد الكرتي – ناصر ماهر – أحمد عاطف قطة

خط الهجوم: فيستون ماييلي