قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ارتفاع في الحرارة ورياح متربة.. والأرصاد تُحذر: «إياكم وتخفيف الملابس»
البيت الأبيض: ترامب سيصدر بياناً مساء الخميس
ترامب يعرب عن قلقه على حياته بعد محاولتي اغتيال تعرض لهما في 2024
متى يجب التوقف عن الصيام في شعبان؟.. احذر هذه الأيام
مواعيد مباريات اليوم الخميس 5-2-2026 والقنوات الناقلة
تعديل مواعيد زيارة معبد إدفو في أسوان
أسعار العملات الأجنبية والآسيوية في البنك الأهلي اليوم الخميس
دعاء 17 شعبان 1447.. 15 كلمة مستجابة للرزق وقضاء الحاجة
قبل رمضان والأعياد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع
الكبير هيفضل كبير .. إبراهيم عبد الجواد يتغنى بالزمالك بعد الخماسية
هل يجوز صيام أيام في النصف الثاني من شهر شعبان؟.. الأزهر يحسم الجدل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عندنا استقرار.. رئيس سموحة يكشف سر الفوز على بيراميدز في الدوري

محمد بلال
محمد بلال
باسنتي ناجي

أكد محمد بلال، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، أن الفوز على بيراميدز جاء ثمرة مباشرة لحالة الاستقرار التي يعيشها الفريق خلال الفترة الحالية، في ظل العمل المنظم والدعم الكامل للجهاز الفني بقيادة أحمد عبدالعزيز.

نادي سموحة

وقال بلال، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة cbc، إن إدارة سموحة حريصة على توفير جميع عوامل النجاح للجهاز الفني واللاعبين، وهو ما انعكس بشكل واضح على نتائج الفريق وأدائه داخل الملعب.

وكشف رئيس نادي سموحة عن ملامح خطة تطوير شاملة داخل النادي، موضحًا أن سموحة يضم 29 لعبة رياضية مختلفة، إلى جانب تطبيق نظام جديد خاص بكرة القدم، يتضمن إنشاء شركة لكرة القدم تضم قطاع الناشئين والفريق الأول، في خطوة تهدف إلى تحقيق الاستدامة والاحتراف المؤسسي.

وأضاف أن النادي لم يبرم أي تعاقدات في فترة الانتقالات الشتوية الماضية سوى لاعب واحد فقط انضم في صفقة انتقال حر، قادمًا من أحد أندية الإسكندرية، سواء الاتحاد السكندري أو الأولمبي، مؤكدًا أن الإدارة تثق بشكل كامل في العناصر الحالية داخل الفريق.

وأشار بلال إلى أن المدير الفني أحمد عبدالعزيز أبدى موافقته منذ الجلسة الأولى على خطة النادي، والتي تقوم على إنشاء شركة لكرة القدم وعدم الدخول في صفقات جديدة خلال الفترة المقبلة، في إطار الاعتماد على القوام الحالي وبناء فريق مستقر.

وتحدث رئيس سموحة عن المرحلة القادمة، مؤكدًا أن الفريق تنتظره أربع مواجهات قوية ومهمة في الدوري المصري أمام الزمالك والاتحاد السكندري والأهلي، مشددًا على أن اللاعبين سيتعاملون مع كل مباراة باعتبارها مواجهة كؤوس لا تقبل القسمة على اثنين.

واختتم محمد بلال تصريحاته بالتأكيد على أن نادي سموحة لم يتلق أي عروض رسمية من الأندية لضم لاعبيه خلال الفترة الأخيرة، كما لم يتم التفريط في أي لاعب من القوام الأساسي للفريق، في ظل الرغبة في الحفاظ على الاستقرار الفني.

محمد بلال الاهلي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

موعد انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو؟

كامويش

رد فعل غير متوقع من كامويش بعد تعرضه لانتقادات عقب مباراة الأهلي والبنك

الدواجن

لماذا ارتفعت أسعار الدواجن قبل شهر رمضان؟

إمام عاشور

استمراره صعب.. سيف زاهر يكشف خفايا أزمة إمام عاشور في الأهلي

هل يجوز صيام أيامًا في النصف الثاني من شهر شعبان؟

هل يجوز صيام أيام في النصف الثاني من شهر شعبان؟.. الأزهر يحسم الجدل

الرئيس السيسي ونظيره التركي

الرئيس التركي يهدي الرئيس السيسي سيارة كهربائية.. فيديو

المرور

غرامة تصل لـ30 ألف جنيه.. لماذا سحبت الحكومة تعديلات قانون المرور؟

بيراميدز

ترتيب الدوري المصري بعد خسارة بيراميدز

ترشيحاتنا

الغندور

كل التحية.. خالد الغندور يوجه رسالة إلى معتمد جمال بعد خماسية الزمالك

سيراميكا كليوباترا

تعرف على حكام مباريات اليوم الخميس في الجولة 17 بالدوري

الزمالك

رضا عبدالعال: محمد صبحي لا يصلح للزمالك.. ومشاركته مكسب للمنافسين

بالصور

كالسيوم وحديد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب ؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟

دليلك في 5 خطوات لحماية صحة العظام

دليلك في 5 خطوات لحماية صحة العظام
دليلك في 5 خطوات لحماية صحة العظام
دليلك في 5 خطوات لحماية صحة العظام

طريقة تحضير بيكاتا الدجاج بالمشروم

طريقة تحضير البكاتا بالمشروم
طريقة تحضير البكاتا بالمشروم
طريقة تحضير البكاتا بالمشروم

طريقة تحضير يخني لحم بالجزر والبطاطس

طريقة تحضير يخني لحم بالجزر والبطاطس
طريقة تحضير يخني لحم بالجزر والبطاطس
طريقة تحضير يخني لحم بالجزر والبطاطس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد