عندنا استقرار.. رئيس سموحة يكشف سر الفوز على بيراميدز في الدوري

أكد محمد بلال، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، أن الفوز على بيراميدز جاء ثمرة مباشرة لحالة الاستقرار التي يعيشها الفريق خلال الفترة الحالية، في ظل العمل المنظم والدعم الكامل للجهاز الفني بقيادة أحمد عبدالعزيز.

نادي سموحة

وقال بلال، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة cbc، إن إدارة سموحة حريصة على توفير جميع عوامل النجاح للجهاز الفني واللاعبين، وهو ما انعكس بشكل واضح على نتائج الفريق وأدائه داخل الملعب.

وكشف رئيس نادي سموحة عن ملامح خطة تطوير شاملة داخل النادي، موضحًا أن سموحة يضم 29 لعبة رياضية مختلفة، إلى جانب تطبيق نظام جديد خاص بكرة القدم، يتضمن إنشاء شركة لكرة القدم تضم قطاع الناشئين والفريق الأول، في خطوة تهدف إلى تحقيق الاستدامة والاحتراف المؤسسي.

وأضاف أن النادي لم يبرم أي تعاقدات في فترة الانتقالات الشتوية الماضية سوى لاعب واحد فقط انضم في صفقة انتقال حر، قادمًا من أحد أندية الإسكندرية، سواء الاتحاد السكندري أو الأولمبي، مؤكدًا أن الإدارة تثق بشكل كامل في العناصر الحالية داخل الفريق.

وأشار بلال إلى أن المدير الفني أحمد عبدالعزيز أبدى موافقته منذ الجلسة الأولى على خطة النادي، والتي تقوم على إنشاء شركة لكرة القدم وعدم الدخول في صفقات جديدة خلال الفترة المقبلة، في إطار الاعتماد على القوام الحالي وبناء فريق مستقر.

وتحدث رئيس سموحة عن المرحلة القادمة، مؤكدًا أن الفريق تنتظره أربع مواجهات قوية ومهمة في الدوري المصري أمام الزمالك والاتحاد السكندري والأهلي، مشددًا على أن اللاعبين سيتعاملون مع كل مباراة باعتبارها مواجهة كؤوس لا تقبل القسمة على اثنين.

واختتم محمد بلال تصريحاته بالتأكيد على أن نادي سموحة لم يتلق أي عروض رسمية من الأندية لضم لاعبيه خلال الفترة الأخيرة، كما لم يتم التفريط في أي لاعب من القوام الأساسي للفريق، في ظل الرغبة في الحفاظ على الاستقرار الفني.