بعد الخسارة أمام سموحة.. موعد مباراة بيراميدز المقبلة

اقتنص سموحة ثلاث نقاط ثمينة من بيراميدز في الوقت القاتل، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب استاد برج العرب في الجولة السابع عشرة ضمن منافسات الدوري المصري.

ترتيب بيراميدز وسموحة في الدوري المصري

بتلك النتيجة يظل بيراميدز في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 28 نقطة، فيما رفع سموحة رصيده إلى 25 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري.

موعد مباراة بيراميدز المقبلة

يستعد فريق بيراميدز لمواجهة ريفرز يونايتد النيجيري، في دوري أبطال أفريقيا، يوم الأحد المقبل، فى تمام الساعة السادسة مساء على إستاد «جودسويل أكابيو» في مدينة أويو بنيجيريا.