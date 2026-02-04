ناقد رياضي بعد خسارة بيراميدز : فرصة الزمالك للوصافة والاقتراب من الصدارة

خطف فريق سموحة فوزًا مثيرًا أمام نظيره بيراميدز، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد برج العرب، ضمن الجولة الـ17 من الدوري المصري الممتاز.

وكتب الناقد الرياضي احمد الهواري عبر حسابه علي فيسبوك "فرصة الزمالك للوصافة والاقتراب من الصدارة"

ترتيب بيراميدز وسموحة في الدوري المصري

بتلك النتيجة يتجمد رصيد بيراميدز في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 28 نقطة، فيما رفع سموحة رصيده إلى 25 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري.

تشكيل سموحة ضد بيراميدز

في حراسة المرمى: أحمد ميهوب

خط الدفاع: ميدو مصطفى – محمد دبش – محمد رجب – عبد الرحمن عامر

خط الوسط: عمرو السيسي – سمير فكري – خالد الغندور – أحمد فوزي

خط الهجوم: صامويل أمادي – بابي بادجي

تشكيل بيراميدز ضد سموحة

في حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي – أحمد سامي – محمد الشيبي – كريم حافظ

خط الوسط: مهند لاشين – محمود زلاكة – وليد الكرتي – ناصر ماهر – أحمد عاطف قطة

خط الهجوم: فيستون ماييلي