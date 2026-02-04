قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: تركيا ترى أن مصر ستكون بوابة منتجاتها للقارة الأفريقية
أحمد ميهوب أفضل لاعب في مباراة سموحة وبيراميدز بالدوري
طقس غير مستقر.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من ارتفاع درجات الحرارة
المدنيون يدفعون ثمن انتهاكات جسيمة ترتكبها ميليشيا الدعم في الفاشر وكادقلي
احتفالات عيد ميلاد مرسيدس.. بي إم دبليو تشارك بدعابة ساخرة
بنزيما: لدي الكثير من الطموح.. وسأقدم كل ما أملك في الملعب مع الهلال
خالد أبو بكر: الرئيس أردوغان يعكس تقديرا للعلاقات التاريخية مع مصر
أحمد موسى عن لقاء الرئيس السيسي وأردوغان اليوم: قمة الاستقرار الإقليمي
الرئيس التركي يهدي الرئيس السيسي سيارة كهربائية بمناسبة زيارته لمصر
التفاصيل الكاملة لاستقبال الرئيس السيسي نظيره التركي.. حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي
الرئيس الصيني يدعو ترامب لتوخي الحذر في بيع الأسلحة لـ تايوان
الرئيس السيسي: نضع حجر الأساس لمرحلة جديدة مع الجانب التركي
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

بيراميدز يواصل نزيف النقاط ويخسر من سموحة في الدوري المصري

سموحة وبيراميدز
سموحة وبيراميدز
حسن العمدة

أقتنص سموحة ثلاث نقاط ثمينة من بيراميدز في الوقت القاتل ، في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب استاد برج العرب في الجولة السابع عشر ضمن منافسات الدوري المصري.

وأفتتح سموحة التهديف في الدقيقة 3 ، بعد كرة عرضية من خالد العندور من جهة اليسار قابلها صامويل أمادي بتسديدة قوية من لمسة واحدة سكنت يمين المرمى.

وأدرك بيراميدز هدف التعادل في الدقيقة 26، بتسديدة من وليد الكرتي من داخل منطقة الجزاء ابعدها عماد ميهوب عن مرماه فتابعها ماييلي بتسديدة مرت اسفل الحارس ميهوب فأكملها محمود زلاكة في مرمى.

وجاء هدف سموحة الثاني في الدقيقة 88، بعد هجمة مرتدة منظمة لفريق سموحة انتهت بتسديدة من حسام أشرف من يسار منطقة المنطقة الجزاء سكنت يمين المرمى.

وبهذه النتيجة يقفز سموحة إلى المرتبة الخامسة برصيد 25 نقطة، وتجمد بيراميدز في وصافة الدوري المصري برصيد 28 نقطة.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - كريم حافظ

خط الوسط: مهند لاشين - محمود زلاكة - وليد الكرتي - ناصر ماهر - أحمد عاطف قطة

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمود جاد - أسامة جلال مصطفى فتحي - أحمد توفيق - حامد حمدان - يوسف أوباما - إيفرتون داسيلفا - مصطفى زيكو - مروان حمدي.

سموحة بيراميدز الدوري المصري

التربية والتعليم

بسبب كثافة الطلاب.. تفاصيل تأخر نتيجة الشهادة الإعدادية في 8 محافظات

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم يصدر 13 قرارا عاجلاً قبل بداية الترم الثاني في المدارس

صورة أرشيفية

الذهب يعاود الارتفاع مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء

الأب المتهم

سيدة سوهاج بعد هدم والدها لمنزلها باللودر والقبض عليه: “ماحدش يتدخل بيني وبين أبويا”|خاص

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية - بوابة الأزهر الإلكترونية

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية برقم الجلوس.. استعلم الآن عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

نتيجة الابتدائية والإعدادية عبر بوابة الأزهر

برقم الجلوس.. نتيجة الابتدائية والإعدادية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

كسوة الكعبة

الفضائح تتوالى.. وثائق تكشف تسهيل وصول كسوة الكعبة إلى إبستين

الفتاة

أخد رقمها من ملفها الطبى.. القبض على طبيب تحرش بفتاة عبر الهاتف بالإسكندرية

الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

رئيس الرقابة المالية يؤكد أهمية الثقافة المالية لتعزيز الاستثمار الرشيد وحماية المواطنين

جانب من اللقاء

وزير الإسكان يلتقى بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ لبحث مطالب المواطنين بدوائرهم الانتخابية ومناقشة أهم الملفات

 أسعار الجنيه الذهب في الكويت

أسعار الجنيه الذهب في الكويت يوم الأربعاء

احذر الياميش..أضرار صحية بسبب تناوله فى رمضان

الياميش..أضرار صحية احذرها فى رمضان

ماذا يحدث عندما تأكل بذور الكتان باستمرار

الكتان

لغذاء لذيذ.. طريقة سهلة لعمل بسلة جزر باللحمة المفرومة مع الأرز بالشعرية

لغذاء لذيذ..بسلة بالجزر باللحمة المفرومة مع الأرز بالشعرية

المشمش المجفف منجم من الفوائد لجسمك فى رمضان

المشمش المجفف منجم من الفوائد لجسمك فى رمضان

المتهمين

القبض على شخصين تعديا على سيدتين بعصا خشبية بأسوان

علا رشدي

علا رشدي تشيع جثمان والدها بالدموع.. وأحمد السعدني أبرز الحاضرين

تصريحات كهربا

نصيحة لإمام وأمنية الأهلي ورسالة شيكا.. أبرز تصريحات كهربا تكشف المستور

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

