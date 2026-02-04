لا يعرف المنافسة| رد فعل صادم من إسلام صادق بعد خسارة بيراميدز

خطف فريق سموحة فوزًا مثيرًا أمام نظيره بيراميدز، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد برج العرب، ضمن الجولة الـ17 من الدوري المصري الممتاز.

وكتب الإعلامي إسلام صادق عبر حسابه على فيسبوك "بطل أفريقيا لا يعرف المنافسة على الدوري، بيراميدز يخسر من سموحة ١-٢ ويتوارى مبكرا عن المنافسة على اللقب".

ترتيب بيراميدز وسموحة في الدوري المصري

بتلك النتيجة يظل بيراميدز في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 28 نقطة، فيما رفع سموحة رصيده إلى 25 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري.