التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول بين بيراميدز وسموحة

حسم التعادل الايجابي بين بيراميدز وسموحة في الشوط الأول ، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب استاد برج العرب في الجولة السابع عشر ضمن منافسات الدوري المصري.

وأفتتح سموحة التهديف في الدقيقة 3 ، بعد كرة عرضية من خالد العندور من جهة اليسار قابلها صامويل أمادي بتسديدة قوية من لمسة واحدة سكنت يمين المرمى.

وأدرك بيراميدز هدف التعادل في الدقيقة 26 ،تسديدة من وليد الكرتي من داخل منطقة الجزاء ابعدها عماد ميهوب عن مرماه فتابعها ماييلي بتسديدة مرت اسفل الحارس ميهوب فأكملها محمود زلاكة في مرمى.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - كريم حافظ

خط الوسط: مهند لاشين - محمود زلاكة - وليد الكرتي - ناصر ماهر - أحمد عاطف قطة

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمود جاد - أسامة جلال مصطفى فتحي - أحمد توفيق - حامد حمدان - يوسف أوباما - إيفرتون داسيلفا - مصطفى زيكو - مروان حمدي.