سموحة يباغت بيراميدز بهدف مبكر في الدوري المصري

أحرز سموحة الهدف الاول في شباك بيراميدز من عمر الشوط الأول، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب استاد برج العرب ضمن منافسات الدوري المصري.

وجاء هدف سموحة، بعد كرة عرضية من خالد العندور من جهة اليسار قابلها صامويل أمادي بتسديدة قوية من لمسة واحدة سكنت يمين المرمى.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - كريم حافظ

خط الوسط: مهند لاشين - محمود زلاكة - وليد الكرتي - ناصر ماهر - أحمد عاطف قطة

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمود جاد - أسامة جلال مصطفى فتحي - أحمد توفيق - حامد حمدان - يوسف أوباما - إيفرتون داسيلفا - مصطفى زيكو - مروان حمدي.